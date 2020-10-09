В Москве стартовал сбор заявок на конкурс для киберспортивных стартапов и геймдев-студий Game Innovators

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Он ориентирован на перспективные киберспортивные стартапы и геймдев-студии. К участию приглашаются талантливые разработчики игр и дизайнеры. Эксперты допустят к финалу два десятка проектов.Отмечается, что в программу конкурса войдет образовательная часть с участием лидеров мнений в околоигровой индустрии и экспертов из сферы венчурных инвестиций и инноваций. Также создателей стартапов ждет общение с эдвайзерами-консультантами.По итогам сбора заявок и определения состава участников стартует непосредственно сам конкурс. Его начало запланировано на пятое ноября, а длительность программы составит пять недель. Организаторы рассчитывают, что проект Game Innovators поможет заявить о себе перспективным проектам, пробиться на рынок и найти свою аудиторию.