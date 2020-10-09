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Гонщики «Турбины» стали чемпионом России 2020

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В Балакове на стадионе «Труд» гонщики «Турбины» провели заключительную встречу в рамках командного чемпионата России 2020 года.

Победу в этой встрече со счётом 44:49 одержала команда гостей «Мега-Лада», которая стала серебряным призером. Балаковская «Турбина», вне зависимости от результата оставшихся гонок, количеством набранных очков создала большой отрыв от других команд и стала чемпионом.

«Салютом в Балакове отметили победу «Турбины». Наш клуб стал чемпионом России. В этот сложный сезон, который гонщики провели почти без болельщиков на трибунах, цена победы значительно выше. К этой вершине мы шли восемь лет. И пусть сегодня наши гонщики уступили «Мега – Ладе» со счетом 49:44, но в этом сезоне никто из соперников не смог набрать очков больше, чем наша «Турбина». Поздравляю клуб и болельщиков Мы - чемпионы страны!», - прокомментировал министр спорта и молодежной политики области Александр Абросимов.
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