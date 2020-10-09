В Саратове подведены итоги онлайн-конкурса «Я могу!»

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Конкурс проводился с целью популяризации перспективных идей и практик, способствующих воспитанию молодежи Саратовской области, а также приобретению молодыми людьми дополнительных навыков и знаний.Всего участниками было подано 30 конкурсных работ. В жюри творческого состязания вошли сотрудники Саратовского государственного университета и администрации города.В рамках церемонии награждения с приветственным словом к участникам обратился проректор по молодежной политике и воспитательной работе СГУ Антон Головченко. «Время диктует нам новые правила поведения и общения, именно поэтому сегодня мы с вами встречаемся в режиме онлайн. Особенно хочется поблагодарить вас за активную гражданскую позицию и участие в конкурсе», – отметил он.Следующей выступила заместитель председателя комитета по общественным отношениям, анализу и информации администрации города Саратова Светлана Мусафирова, которая поблагодарила конкурсантов за их смелость и талант: «Конкурс высвечивает многие личностные и будущие профессиональные качества тех, кто рискнул принять в нем участие: это целеустремленность, собранность, умение преодолеть себя. Своим творчеством вы нам доказали, что можете многое».По итогам конкурса победителями стали учащиеся 11 «В» класса лицея №2: Александр Журлов, Дмитрий Ивашкин, Алина Петренко, Ирина Сорокина и Артем Флягин. Школьники представили жюри видеоработу «Саратовская земля – родина моя. Дом-коммуна».Второе место за сюжет «В бой идет одна молодежь» получила Валерия Агаджанова. Третье место было присуждено Виталию Гелдаш за видеоролик «Я могу гордиться своими земляками».В номинации «Приз зрительских симпатий» победу одержал Егор Пчелинцев. Его видеоработа под названием «Ушу» набрала наибольшее количество баллов по итогам зрительского голосования, проходившего на YouTube-канале «Молодежный Саратов».