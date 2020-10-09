В Саратове подведены итоги онлайн-конкурса «Я могу!»
Состоялась онлайн-церемония подведения итогов городского конкурса видеороликов, посвящённого саморазвитию молодежи «Я могу!».
Конкурс проводился с целью популяризации перспективных идей и практик, способствующих воспитанию молодежи Саратовской области, а также приобретению молодыми людьми дополнительных навыков и знаний.
Всего участниками было подано 30 конкурсных работ. В жюри творческого состязания вошли сотрудники Саратовского государственного университета и администрации города.
В рамках церемонии награждения с приветственным словом к участникам обратился проректор по молодежной политике и воспитательной работе СГУ Антон Головченко. «Время диктует нам новые правила поведения и общения, именно поэтому сегодня мы с вами встречаемся в режиме онлайн. Особенно хочется поблагодарить вас за активную гражданскую позицию и участие в конкурсе», – отметил он.
Следующей выступила заместитель председателя комитета по общественным отношениям, анализу и информации администрации города Саратова Светлана Мусафирова, которая поблагодарила конкурсантов за их смелость и талант: «Конкурс высвечивает многие личностные и будущие профессиональные качества тех, кто рискнул принять в нем участие: это целеустремленность, собранность, умение преодолеть себя. Своим творчеством вы нам доказали, что можете многое».
По итогам конкурса победителями стали учащиеся 11 «В» класса лицея №2: Александр Журлов, Дмитрий Ивашкин, Алина Петренко, Ирина Сорокина и Артем Флягин. Школьники представили жюри видеоработу «Саратовская земля – родина моя. Дом-коммуна».
Второе место за сюжет «В бой идет одна молодежь» получила Валерия Агаджанова. Третье место было присуждено Виталию Гелдаш за видеоролик «Я могу гордиться своими земляками».
В номинации «Приз зрительских симпатий» победу одержал Егор Пчелинцев. Его видеоработа под названием «Ушу» набрала наибольшее количество баллов по итогам зрительского голосования, проходившего на YouTube-канале «Молодежный Саратов».