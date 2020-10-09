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Пушкинка получила от РГДБ книжный подарок

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Областная библиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина получила в подарок от Российской государственной детской библиотеки 53 книги и комплект CD и DVD дисков «Золотой фонд отечественного телевидения и радио».

Подарок стал вознаграждением за участие во Всероссийском онлайн-фестивале семейного чтения #ЧитайФест, проводимом РГДБ при поддержке Министерства культуры РФ совместно с Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и Российским книжным союзом.

В состав подарочного комплекта вошли интересные и красочные современные издания для детей: серия сборников произведений русских и белорусских писателей в иллюстрациях учащихся художественных школ России и Беларуси («Звонкие краски слова», «Детство в солдатской пилотке», «Юность длиною в войну»), сказочная повесть Андрея Усачева «Школа снеговиков», книга-приключение Екатерины Матюшкиной «Трое в машине времени, не считая пушистого Атома», энциклопедические издания о красивых и памятных местах Москвы, серия оригинальных книг, в шутливой форме рассказывающая о различных животных. Несколько книжных новинок представляют собой своеобразные литературно-художественные инструкции, из которых в увлекательной форме дети узнают, например, о транспортных возможностях Москвы, о том, какие умения и навыки пригодятся им на природе и как вести себя в экстремальных ситуациях.

Фонд Пушкинской библиотеки пополнился также интересными аудио- и видеоматериалами. В комплект CD и DVD дисков «Золотой фонд отечественного телевидения и радио» вошли материалы о жизни и творчестве различных писателей, шедевры оркестровой музыки, оперы и балета из собрания Гостелерадиофонда, исторические и краеведческие описания, а также радиопостановки по произведениям русских писателей-классиков и современных авторов в неподражаемом исполнении наших любимых актеров: Фаины Раневской, Олега Табакова, Михаила Яншина, Алексея Баталова, Михаила Ульянова, Ростислава Плятта, Владимира Высоцкого, Лидии Федосеевой-Шукшиной, Станислава Любшина и многих других

Напомним, что Пушкинская библиотека была куратором регионального этапа по отбору лучших проектов, популяризирующих семейное чтение в Саратовской области. По итогам работы на фестиваль #ЧитайФест было представлено несколько проектов библиотек Саратовского региона.