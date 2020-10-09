Стартовала продажа единых социальных проездных билетов на ноябрь

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Напомним, в связи с введением ограничительных мероприятий до 31 октября было продлено действие приобретенных гражданами до введения ограничительных мероприятий неиспользованных социальных проездных билетов. Для осуществления гражданами-льготниками поездок после октября необходимо заблаговременно позаботиться о приобретении социального проездного билета на ноябрь и последующие месяцы.«По решению оперативного штаба в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции продлен рекомендуемый срок самоизоляции для граждан старше 65 лет. Поэтому просим людей старшего возраста без острой необходимости не выходить из дома. Обращаем внимание, что в местах продажи социальных проездных билетов необходимо строго соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование», – напомнили в министерстве труда и соцзащиты.По предварительной записи в учреждениях социальной поддержки населения области осуществляется бесплатная выдача проездных билетов для учащихся следующих категорий: дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети-сироты.Информацию о расположении пунктов продажи билетов можно уточнить на официальном сайте министерства труда и социальной защиты области http://www.social.saratov.gov.ru в разделе «Карта пунктов продаж единых социальных проездных билетов», а также по телефону горячей линии: (845-2) 65-39-22.