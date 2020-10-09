9 октября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 08 октября
Домашние матчи ФК «Сокол» перенесены
16:09 | 08 октября
Гонщики «Турбины» стали чемпионом России 2020
15:15 | 08 октября
В Саратове подведены итоги онлайн-конкурса «Я могу!»
14:20 | 08 октября
Пушкинка получила от РГДБ книжный подарок
13:23 | 08 октября
Стартовала продажа единых социальных проездных билетов на ноябрь
12:30 | 08 октября
Первый заместитель министра культуры Татьяна Астафьева выступила на саратовском форуме в рамках национального проекта «Культура»
11:39 | 08 октября
На сцене ТЮЗа Ю.П.Киселева состоится "Снежное шоу Славы Полунина"
10:47 | 08 октября
Истекает срок уведомления работников о возможности перехода на электронные трудовые книжки
09:55 | 08 октября
Саратовцы преклонного возраста подготовили "Лайфхаки для внуков
09:00 | 08 октября
Переход на карту национальной платежной системы «Мир» продлен до 31 декабря
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Стартовала продажа единых социальных проездных билетов на ноябрь

Новости


В Саратовской области началась реализация единых социальных проездных билетов на ноябрь. Продажа проездных билетов будет осуществляться по 4 ноября.

Напомним, в связи с введением ограничительных мероприятий до 31 октября было продлено действие приобретенных гражданами до введения ограничительных мероприятий неиспользованных социальных проездных билетов. Для осуществления гражданами-льготниками поездок после октября необходимо заблаговременно позаботиться о приобретении социального проездного билета на ноябрь и последующие месяцы.

«По решению оперативного штаба в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции продлен рекомендуемый срок самоизоляции для граждан старше 65 лет. Поэтому просим людей старшего возраста без острой необходимости не выходить из дома. Обращаем внимание, что в местах продажи социальных проездных билетов необходимо строго соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование», – напомнили в министерстве труда и соцзащиты.

По предварительной записи в учреждениях социальной поддержки населения области осуществляется бесплатная выдача проездных билетов для учащихся следующих категорий: дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети-сироты.

Информацию о расположении пунктов продажи билетов можно уточнить на официальном сайте министерства труда и социальной защиты области http://www.social.saratov.gov.ru в разделе «Карта пунктов продаж единых социальных проездных билетов», а также по телефону горячей линии: (845-2) 65-39-22.