Первый заместитель министра культуры Татьяна Астафьева выступила на саратовском форуме в рамках национального проекта «Культура»

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В форуме принимают участие — представители Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации, первый замминистра культуры Саратовской области Т.В. Астафьева, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных А.С. Рыжинский, ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова А.Н. Васильев, ректор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова А.Г. Занорин, ректор Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки Ю.Е. Гуревич, ректор Астраханской государственной консерватории А.В. Мостыканов, ректор Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова А.А. Кубышкин.В рамках форума прошла панельная дискуссия. Ее тема - «Художественное образование: достижения, вызовы, перспективы (в контексте реализации национального проекта «Культура»)».Первый заместитель министра Татьяна Астафьева подчеркнула важность события для страны в целом. Также гостья подчеркнула, что у мероприятий для повышения квалификации работников культуры - положительный опыт.- В рамках национального проекта «Культура» поставлена задача обучить 3800 человек,- доложила Татьяна Астафьева. - В 2019 году 254 работника культуры повысили свою квалификацию в центре при Российской академии им. Гнесиных. Обучение проходило у нас в регионе, безусловно мы получили хорошие знания и это стало примером преподавательского мастерства. В текущем году новое и очень своевременное направление работы появилось и в нашей Саратовской консерватории. В Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческий кадров в сфере культуры было организовано качественное обучение 474 специалистов, до конца года эта цифра увеличится до 495. В 2021 году курсы повышения пройдут 762 работника культуры, и мы конечно хотели, чтобы большинство из них обучались в Центре при Саратовской консерватории. Уверена, что деятельность нашего Центра будет и впредь стабильной и востребованной. И для выполнения этой задачи выбран правильный вектор!