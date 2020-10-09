9 октября 2020 ПЯТНИЦА
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15:15 | 08 октября
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14:20 | 08 октября
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13:23 | 08 октября
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12:30 | 08 октября
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11:39 | 08 октября
На сцене ТЮЗа Ю.П.Киселева состоится "Снежное шоу Славы Полунина"
10:47 | 08 октября
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09:55 | 08 октября
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На сцене ТЮЗа Ю.П.Киселева состоится "Снежное шоу Славы Полунина"

Новости
На сцене ТЮЗа Ю.П.Киселева состоится "Снежное шоу Славы Полунина"

20-24 ноября 2020 года на Большой сцене Саратовского ТЮЗа им. Ю.П. Киселёва (пл. Киселёва, 1) состоятся гастроли «Снежное шоу Славы Полунина».

Гастроли состоятся на условиях предоставления площадки театра в аренду организатору гастрольного тура ООО «Сириус Концерт».

Билеты на спектакли шоу продает организатор шоу ООО «Сириус Концерт» на официальном сайте проекта https://slavasnowshow.ru/, а также в отдельном окне кассы в здании театра на площади Киселёва,1.

По любым возникающим вопросам необходимо обращаться к организатору мероприятия – ООО «Сириус концерт».