На сцене ТЮЗа Ю.П.Киселева состоится "Снежное шоу Славы Полунина"

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Гастроли состоятся на условиях предоставления площадки театра в аренду организатору гастрольного тура ООО «Сириус Концерт».Билеты на спектакли шоу продает организатор шоу ООО «Сириус Концерт» на официальном сайте проекта https://slavasnowshow.ru/, а также в отдельном окне кассы в здании театра на площади Киселёва,1.По любым возникающим вопросам необходимо обращаться к организатору мероприятия – ООО «Сириус концерт».