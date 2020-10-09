На сцене ТЮЗа Ю.П.Киселева состоится "Снежное шоу Славы Полунина"
20-24 ноября 2020 года на Большой сцене Саратовского ТЮЗа им. Ю.П. Киселёва (пл. Киселёва, 1) состоятся гастроли «Снежное шоу Славы Полунина».
Гастроли состоятся на условиях предоставления площадки театра в аренду организатору гастрольного тура ООО «Сириус Концерт».
Билеты на спектакли шоу продает организатор шоу ООО «Сириус Концерт» на официальном сайте проекта https://slavasnowshow.ru/, а также в отдельном окне кассы в здании театра на площади Киселёва,1.
По любым возникающим вопросам необходимо обращаться к организатору мероприятия – ООО «Сириус концерт».