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Истекает срок уведомления работников о возможности перехода на электронные трудовые книжки

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Осталось меньше месяца, до 31 октября включительно, для уведомления работодателем каждого сотрудника об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор между электронной или традиционной бумажной трудовой книжкой.

В Саратовской области 57 % работодателей уже представили в Отделение ПФР данные на своих работников, которые определились с этим выбором.

Напомним, что для саратовцев переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия гражданина. Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю:
- о выборе электронной формы трудовой книжки. В этом случае работодатель выдаст на руки своему сотруднику бумажную трудовую книжку с соответствующей записью.
- о выборе бумажной формы трудовой книжки. В этом случае работодатель будет вести трудовую книжку и в старом, и в новом - электронном формате, одновременно.

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажном варианте: данные о работнике, даты приема, увольнения, перевода на другую работу, место работы, должность, профессия, специальность, квалификация, причины прекращения трудового договора и так далее. Среди преимуществ ЭТК - минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности, из-за которых порой значительно усложняется процесс назначения и перерасчета пенсий, а также дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения.

Обращаем внимание работодателей, что сведения о поданных работниками заявлениях необходимо представить в ПФР не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором будет подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ либо о представлении сведений о трудовой деятельности согласно ст. 66.1 ТК РФ (п. 2.5 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования").

Подробнее об электронных трудовых книжках на сайте ПФР в специальном разделе http://www.pfrf.ru/etk.