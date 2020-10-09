Саратовцы преклонного возраста подготовили "Лайфхаки для внуков

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В конкурсе приняли участие 22 семейных коллектива учащихся Центра.Видеоролики и презентации, представленные на конкурс, отразили моменты семейного обучения и совместного творчества. Вместе готовили, вместе рисовали, вместе ловили рыбу, вместе играли. Делая все вместе, учились и перенимали практический опыт бабушек и дедушек.Представленные работы показали, с какой теплотой, любовью и нежностью в семьях относятся к близким людям и людям старшего поколения.Данный конкурс проводился впервые и очень понравился участникам. Особенно приятной организаторам мероприятия стала благодарность от семей учащихся, которым конкурс дал возможность не только сплотиться в творческий коллектив, но и вспомнить памятные и трогательные моменты истории семьи.Первое место разделили Сюткина Екатерина, учащаяся студии декора и дизайна, и Кривов Данила, учащийся фотоклуба «Горячий башмак».Второе место у Петинского Романа, учащегося Лаборатории радиоэлектроники и физики и Студии «Мир интерактивного развития».Третье место заняла Колесова Вероника, учащаяся Студии декора и дизайна и Творческой мастерской «Пластилиновая живопись».По решению жюри победителем в специальной номинации «За волю к победе» стал Архипов Виталий, учащийся изостудии «Вдохновение».