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Переход на карту национальной платежной системы «Мир» продлен до 31 декабря

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Переход на карту национальной платежной системы «Мир» продлен до 31 декабря

Банк России продлил срок перевода получателей пенсии и других социальных выплат по линии Пенсионного фонда РФ на карты национальной платежной системы «Мир» до конца текущего года. Ранее переход клиентов должен был завершиться 1 октября.

Напоминаем, переход на карту «Мир» касается только граждан, получающих выплаты на счета банковских карт других платежных систем, например, «MasterCard», «Visa» и не распространяется на тех пенсионеров и получателей выплат, кому средства зачисляются на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляются через почтовое отделение.

Если при получении карты «Мир» изменяются реквизиты расчетного счета, то об этом необходимо сообщить в ПФР по месту получения выплат. Представить новые реквизиты можно лично в клиентскую службу ПФР или дистанционно через «Личный кабинет» на сайте ПФР.

Для этого нужно:
- зайти в «Личный кабинет» на сайте ПФР (логин и пароль как на портале Госуслуг),
- в разделе «Пенсии» из списка электронных сервисов выбрать «Подать заявление о доставке пенсии»;
- заполнить бланк заявления и отправить.

Получатели ежемесячной выплаты из средств материнского капитала на второго ребенка до 3 лет могут сменить реквизиты счета, обратившись лично в любую удобную клиентскую службу ПФР. Обращаем внимание, что клиентские службы работают только по предварительной записи. Ознакомиться с графиком работы клиентских служб, узнать адрес и телефон, а также дистанционно записаться на прием можно на сайте ПФР www.pfrf.ru.