7 октября 2020 СРЕДА
Новости
18:00 | 07 октября
На конкурсе «Авторская Романсиада» произведение «Две розы» Ирины Тумановой покорило всех
17:00 | 07 октября
Почти шестнадцати тысячам саратовских семей назначена ежемесячная выплата на первого ребенка
16:18 | 07 октября
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли в полтора раза в январе-сентябре
15:39 | 07 октября
«Творческая трибуна Киномастера» начала работу в рамках "Киновертикали"
15:00 | 07 октября
Умер Аркадий Богатырев
14:15 | 07 октября
Саратовские пенсионеры и предпенсионеры приглашаются поучаствовать во всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету - 2020»
14:03 | 07 октября
В МАГУ начал работу II Всероссийский фестиваль городской среды "MURMANИСТИКА"
13:23 | 07 октября
Всемирный день ДЦП: врачи Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского применяют инновационную технологию для лечения детей с ДЦП
12:33 | 07 октября
Прием заявок на региональный этап XVI Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» продолжается
11:40 | 07 октября
В Саратовской области отремонтировано 160 километров дорог регионального значения
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На конкурсе «Авторская Романсиада» произведение «Две розы» Ирины Тумановой покорило всех

Новости
На конкурсе «Авторская Романсиада» произведение «Две розы» Ирины Тумановой покорило всех

Новый романс представила на «Романсиаде» поэт и композитор Ирина Туманова. «Две розы» покорили всех - и слушателей, и конкурсантов, и жюри.

«Авторская Романсиада – 2020» по достоинству оценила произведение - Ирина Туманова стала одним из дипломантов XI Московского открытого конкурса создателей современного романса. Участники одного из самых авторитетных творческих соревнований России отметили, что романс возвращается к слушателям - по лирике соскучились даже представители молодого поколения. «Благодаря "Романсиаде" я убедилась, что романс живет. И что особенно порадовало — молодое поколение его с удовольствием исполняет!», - отметила автор Ирина Туманова. Романс «Две розы» в исполнении Галины Петкевич стал безусловным лидером хит-парада, составленном слушателями и участниками конкурса. Он вошел в песенный сборник, который Ирина Туманова написала во время самоизоляции, хотя идею вынашивала давно.