На конкурсе «Авторская Романсиада» произведение «Две розы» Ирины Тумановой покорило всех

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«Авторская Романсиада – 2020» по достоинству оценила произведение - Ирина Туманова стала одним из дипломантов XI Московского открытого конкурса создателей современного романса. Участники одного из самых авторитетных творческих соревнований России отметили, что романс возвращается к слушателям - по лирике соскучились даже представители молодого поколения. «Благодаря "Романсиаде" я убедилась, что романс живет. И что особенно порадовало — молодое поколение его с удовольствием исполняет!», - отметила автор Ирина Туманова. Романс «Две розы» в исполнении Галины Петкевич стал безусловным лидером хит-парада, составленном слушателями и участниками конкурса. Он вошел в песенный сборник, который Ирина Туманова написала во время самоизоляции, хотя идею вынашивала давно.