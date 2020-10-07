7 октября 2020 СРЕДА
Новости
18:00 | 07 октября
На конкурсе «Авторская Романсиада» произведение «Две розы» Ирины Тумановой покорило всех
17:00 | 07 октября
Почти шестнадцати тысячам саратовских семей назначена ежемесячная выплата на первого ребенка
16:18 | 07 октября
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли в полтора раза в январе-сентябре
15:39 | 07 октября
«Творческая трибуна Киномастера» начала работу в рамках "Киновертикали"
15:00 | 07 октября
Умер Аркадий Богатырев
14:15 | 07 октября
Саратовские пенсионеры и предпенсионеры приглашаются поучаствовать во всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету - 2020»
14:03 | 07 октября
В МАГУ начал работу II Всероссийский фестиваль городской среды "MURMANИСТИКА"
13:23 | 07 октября
Всемирный день ДЦП: врачи Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского применяют инновационную технологию для лечения детей с ДЦП
12:33 | 07 октября
Прием заявок на региональный этап XVI Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» продолжается
11:40 | 07 октября
В Саратовской области отремонтировано 160 километров дорог регионального значения
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Почти шестнадцати тысячам саратовских семей назначена ежемесячная выплата на первого ребенка

Новости


15 984 семьям Саратовской области назначена ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребёнка. В том числе около 2,7 тысячам граждан получают выплату на детей, рожденных в 2020 году.

Такую помощь со стороны государства граждане получают в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

В настоящее время размер выплаты составляет 9 708 рублей в месяц. Право на ее получение имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории нашей страны. При обращении за назначением ежемесячной выплаты в 2020 году в Саратовской области её получают семьи, в которых среднемесячный доход на каждого члена семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих 6 месяцам перед месяцем обращения за выплатой, не превышает 20 552 руб.

Обратиться за выплатой родители могут с первого дня рождения ребенка и по день исполнения ему возраста 3-х лет (дата рождения ребенка не должна быть ранее 1 января 2018 года) в учреждения социальной поддержки населения, в МФЦ по месту постоянной прописки либо по месту фактического проживания или временной регистрации.

Чтобы оформить выплату в учреждениях социальной поддержки населения, необходима запись на прием специалистов. Сделать это можно по телефонам горячей линии минтруда и социальной защиты области social.saratov.gov.ru. Номера телефонов указаны на сайте ведомства в разделе «Социальная помощь при коронавирусе».