Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли в полтора раза в январе-сентябре

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Во внутреннем сообщении перевезено 20,3 тыс. ДФЭ (+9,7% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном –31 тыс. ДФЭ (рост в 3,4 раза), в экспортном –12 тыс. ДФЭ (+5,3%), в импортном – 8,3 тыс. ДФЭ (+11,1%).Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 46,8% и составило около 57,4 тыс. ДФЭ. В них перевезено 957,6 тыс. тонн грузов (+24,3%), в том числе:химикатов и соды – 20,9 тыс. ДФЭ (+8,4% к уровню 2019 года);промышленных товаров народного потребления – 11,1 тыс. (рост в 7 раз);метизов – 7 тыс. (рост в 18 раз);цветных металлов – 3,6 тыс. (рост в 2,5 раза);черных металлов – 3,3 тыс. (-13,8%);продовольственных товаров – 3 тыс. (-9,2%);нефти и нефтепродуктов – 1,8 тыс. (+27,5%).