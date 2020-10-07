7 октября 2020 СРЕДА
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16:18 | 07 октября
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли в полтора раза в январе-сентябре
15:39 | 07 октября
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Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли в полтора раза в январе-сентябре

Новости
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли в полтора раза в январе-сентябре

По оперативной информации, в январе-сентябре 2020 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 71,7 тысяч гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 53,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении перевезено 20,3 тыс. ДФЭ (+9,7% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном –31 тыс. ДФЭ (рост в 3,4 раза), в экспортном –12 тыс. ДФЭ (+5,3%), в импортном – 8,3 тыс. ДФЭ (+11,1%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 46,8% и составило около 57,4 тыс. ДФЭ. В них перевезено 957,6 тыс. тонн грузов (+24,3%), в том числе:

химикатов и соды – 20,9 тыс. ДФЭ (+8,4% к уровню 2019 года);
промышленных товаров народного потребления – 11,1 тыс. (рост в 7 раз);
метизов – 7 тыс. (рост в 18 раз);
цветных металлов – 3,6 тыс. (рост в 2,5 раза);
черных металлов – 3,3 тыс. (-13,8%);
продовольственных товаров – 3 тыс. (-9,2%);
нефти и нефтепродуктов – 1,8 тыс. (+27,5%).