«Творческая трибуна Киномастера» начала работу в рамках "Киновертикали"

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Главным гостем этого дня станет известный российский сценарист и режиссер Анна Чернакова, снимающая фильмы в сотворчестве с Александром Адабашьяном. Главными исполнителями и целевой аудиторией снятых этим союзом фильмов являются подростки и дети. А.Чернакова (15.00 мск) представит юным авторам «Киновертикали» мир кинематографа с позиции создателя и позиции зрителя.В ходе утренней образовательной программы представлен мастер-класс «Свободное кино. Техника исполнения» московского сценариста и режиссера, автора детской киномастерской «Лучкино» Павла Морозова, а также мастер-классы известных саратовских кинематографистов Марины Селивановой и Евгения Борисова.В 13.00 по московскому времени к зрителям, участникам и «гостям» фестиваля обратятся авторы и руководители саратовской телестудии и медиа-школы «Облака» Юлия Рачителева и Ксения Голикова. Они поделятся опытом и покажут различные кино- телеформы работы с творческими детьми и подростками.В программе «Вечерний кинопоказ» третьего фестивального дня запланирована демонстрация конкурсных фильмов номинации «Визуальные эффекты в кино», а также легендарного фильма Карена Шахназарова «Курьер».Все мероприятия можно увидеть на ютуб-канале «Киновертикаль Саратов».