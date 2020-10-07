Саратовские пенсионеры и предпенсионеры приглашаются поучаствовать во всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету - 2020»

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Для этого нужно зайти на сайт «Азбука Интернета», заполнить анкету, приложить свою фотографию за компьютером и небольшое эссе собственного сочинения о том, как Интернет изменил вашу жизнь.Это популярное состязание личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности проходит уже в шестой раз и с каждым годом собирает все больше участников со всех уголков страны. Вот уже несколько лет подряд Саратовская область оказывается в десятке самых активных регионов по количеству конкурсантов.В прошлом году бронзовым призером конкурса стала пенсионерка из Балакова, Людмила Долгополова, а специальный приз получил один из самых возрастных конкурсантов – 92-летний житель Маркса Борис Степанов.В 2020 году на конкурс уже подано свыше двух тысяч заявок, среди них есть и заявки из Саратовской области. Все конкурсные работы разделены на несколько номинаций: «Портал gosuslugi.ru — мой опыт», «Моя общественная интернет-инициатива», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя Азбука интернета», «Я — интернет-звезда». По правилам от одного участника принимается только одна работа и только в одну номинацию. Сбор работ завершится 14 октября.Торжественное объявление победителей состоится в ноябре 2020 года в Москве.