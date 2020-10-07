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Саратовские пенсионеры и предпенсионеры приглашаются поучаствовать во всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету - 2020»

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Саратовских пенсионеров и предпенсионеров приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету - 2020», организованном при поддержке Пенсионного фонда России. Подать заявку на конкурс может любой житель региона старше 50 лет.

Для этого нужно зайти на сайт «Азбука Интернета», заполнить анкету, приложить свою фотографию за компьютером и небольшое эссе собственного сочинения о том, как Интернет изменил вашу жизнь.

Это популярное состязание личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности проходит уже в шестой раз и с каждым годом собирает все больше участников со всех уголков страны. Вот уже несколько лет подряд Саратовская область оказывается в десятке самых активных регионов по количеству конкурсантов.

В прошлом году бронзовым призером конкурса стала пенсионерка из Балакова, Людмила Долгополова, а специальный приз получил один из самых возрастных конкурсантов – 92-летний житель Маркса Борис Степанов.

В 2020 году на конкурс уже подано свыше двух тысяч заявок, среди них есть и заявки из Саратовской области. Все конкурсные работы разделены на несколько номинаций: «Портал gosuslugi.ru — мой опыт», «Моя общественная интернет-инициатива», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя Азбука интернета», «Я — интернет-звезда». По правилам от одного участника принимается только одна работа и только в одну номинацию. Сбор работ завершится 14 октября.

Торжественное объявление победителей состоится в ноябре 2020 года в Москве.