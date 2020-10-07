7 октября 2020 СРЕДА
Новости
18:00 | 07 октября
На конкурсе «Авторская Романсиада» произведение «Две розы» Ирины Тумановой покорило всех
17:00 | 07 октября
Почти шестнадцати тысячам саратовских семей назначена ежемесячная выплата на первого ребенка
16:18 | 07 октября
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли в полтора раза в январе-сентябре
15:39 | 07 октября
«Творческая трибуна Киномастера» начала работу в рамках "Киновертикали"
15:00 | 07 октября
Умер Аркадий Богатырев
14:15 | 07 октября
Саратовские пенсионеры и предпенсионеры приглашаются поучаствовать во всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету - 2020»
14:03 | 07 октября
В МАГУ начал работу II Всероссийский фестиваль городской среды "MURMANИСТИКА"
13:23 | 07 октября
Всемирный день ДЦП: врачи Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского применяют инновационную технологию для лечения детей с ДЦП
12:33 | 07 октября
Прием заявок на региональный этап XVI Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» продолжается
11:40 | 07 октября
В Саратовской области отремонтировано 160 километров дорог регионального значения
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Всемирный день ДЦП: врачи Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского применяют инновационную технологию для лечения детей с ДЦП

Новости


7 октября во всем мире отмечается Всемирный день ДЦП, призванный обратить внимание общественности на проблему детского церебрального паралича, рассказать о методах лечения и помочь родителям и детям повысить качество жизни с этим заболеванием.

В рамках пресс-брифинга «Всемирный день ДЦП: инновационный метод лечения спастичности», который прошел 6 октября в Саратове накануне праздника, Татьяна Юрьевна Затравкина, к. м. н., детский травматолог-ортопед НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского», рассказала об инновационной технологии, которая применяется в Саратовском медуниверситете по лечению детей с ДЦП. Суть метода заключается в имплантации миниатюрного высокотехнологичного устройства - баклофеновой помпы.