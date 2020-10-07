Всемирный день ДЦП: врачи Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского применяют инновационную технологию для лечения детей с ДЦП
7 октября во всем мире отмечается Всемирный день ДЦП, призванный обратить внимание общественности на проблему детского церебрального паралича, рассказать о методах лечения и помочь родителям и детям повысить качество жизни с этим заболеванием.
В рамках пресс-брифинга «Всемирный день ДЦП: инновационный метод лечения спастичности», который прошел 6 октября в Саратове накануне праздника, Татьяна Юрьевна Затравкина, к. м. н., детский травматолог-ортопед НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского», рассказала об инновационной технологии, которая применяется в Саратовском медуниверситете по лечению детей с ДЦП. Суть метода заключается в имплантации миниатюрного высокотехнологичного устройства - баклофеновой помпы.