Всемирный день ДЦП: врачи Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского применяют инновационную технологию для лечения детей с ДЦП

просмотров: 140

В рамках пресс-брифинга «Всемирный день ДЦП: инновационный метод лечения спастичности», который прошел 6 октября в Саратове накануне праздника, Татьяна Юрьевна Затравкина, к. м. н., детский травматолог-ортопед НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского», рассказала об инновационной технологии, которая применяется в Саратовском медуниверситете по лечению детей с ДЦП. Суть метода заключается в имплантации миниатюрного высокотехнологичного устройства - баклофеновой помпы.