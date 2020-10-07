Прием заявок на региональный этап XVI Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» продолжается

просмотров: 133

Учредители XVI Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» – Московская Патриархия Русской Православной Церкви, Православная религиозная организация «Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви» и Автономная некоммерческая организация «Центр образовательных и культурных инициатив «Поколение».Организаторы первого (регионального) этапа – министерство культуры Саратовской области и .Саратовская Митрополия РПЦ.К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских школ искусств, специализированных школ и лицеев, студенты профессиональных образовательных организаций культуры и искусства Саратовской области.Подробно с условиями участия в XVI Международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира», порядком, сроками проведения можно ознакомиться на сайте Саратовского областного учебно-методического центра https://xn--l1adijq.xn--p1ai/svedenija/anonsy/nachinaetsja-sbor-zajavok.Дополнительную информацию можно получить по телефону:8 (8452) 28-67-06 (Алисова Юлия Александровна, Вертянкина Ирина Владимировна).