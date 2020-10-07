Михаил Романов перерезал ленту на церемонии открытия мемориальной композиции «Оружейникам Отечества»

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Эта композиция представляет собой дальнобойную пушку 2А36 «Гиацинт-Б» и посвящена оружейникам России. Памятник размещен перед «Научным-производственным объединением Специальных материалов» в Санкт-Петербурге.Как отметил Михаил Романов, история отечественного оружейного дела России полна героических страниц. Сегодня отдаем дань глубокого уважения многим поколениям мастеров оружейного дела в нашей стране. По словам депутата, с помощью созданного этими мастерами вооружения русскому народу удалось одержать множество побед. Парламентарий также отметил неоценимый вклад «НПО Спецматериалов» в развитие отечественной оборонной промышленности. Михаил Романов поблагодарил коллектив предприятия за его добросовестный и плодотворный труд на благо страны.