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Михаил Романов перерезал ленту на церемонии открытия мемориальной композиции «Оружейникам Отечества»

Новости
Михаил Романов перерезал ленту на церемонии открытия мемориальной композиции «Оружейникам Отечества»

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов перерезал ленту на церемонии открытия мемориальной композиции «Оружейникам Отечества».

Эта композиция представляет собой дальнобойную пушку 2А36 «Гиацинт-Б» и посвящена оружейникам России. Памятник размещен перед «Научным-производственным объединением Специальных материалов» в Санкт-Петербурге.

Как отметил Михаил Романов, история отечественного оружейного дела России полна героических страниц. Сегодня отдаем дань глубокого уважения многим поколениям мастеров оружейного дела в нашей стране. По словам депутата, с помощью созданного этими мастерами вооружения русскому народу удалось одержать множество побед. Парламентарий также отметил неоценимый вклад «НПО Спецматериалов» в развитие отечественной оборонной промышленности. Михаил Романов поблагодарил коллектив предприятия за его добросовестный и плодотворный труд на благо страны.