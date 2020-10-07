Отопительный сезон в Саратовской области начался в четырёх тысячах социальных учреждениях
На 6 октября в Саратовской области к отоплению подключены 3985 социальных объектов, что составляет 86% от их общего количества. Также пуск тепла начался в 1511 жилых домах региона (17%).
По информации, предоставленной муниципалитетами, полностью завершили вхождение в отопительный сезон Александрово-Гайский, Базарно-Карабулакский, Дергачевский, Духовницкий, Екатериновский, Ивантеевский, Лысогорский, Озинский, Питерский, Ровенский, Романовский, Татищевский, Турковский, Федоровский районы, а также ЗАТО Светлый и поселок Михайловский.
Напомним, в соответствии с законодательством о теплоснабжении пуск тепла на объекты осуществляется по заявкам потребителей (образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, управляющих компаний и т. д.).