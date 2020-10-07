Отопительный сезон в Саратовской области начался в четырёх тысячах социальных учреждениях

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По информации, предоставленной муниципалитетами, полностью завершили вхождение в отопительный сезон Александрово-Гайский, Базарно-Карабулакский, Дергачевский, Духовницкий, Екатериновский, Ивантеевский, Лысогорский, Озинский, Питерский, Ровенский, Романовский, Татищевский, Турковский, Федоровский районы, а также ЗАТО Светлый и поселок Михайловский.Напомним, в соответствии с законодательством о теплоснабжении пуск тепла на объекты осуществляется по заявкам потребителей (образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, управляющих компаний и т. д.).