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Отопительный сезон в Саратовской области начался в четырёх тысячах социальных учреждениях

Новости


На 6 октября в Саратовской области к отоплению подключены 3985 социальных объектов, что составляет 86% от их общего количества. Также пуск тепла начался в 1511 жилых домах региона (17%).

По информации, предоставленной муниципалитетами, полностью завершили вхождение в отопительный сезон Александрово-Гайский, Базарно-Карабулакский, Дергачевский, Духовницкий, Екатериновский, Ивантеевский, Лысогорский, Озинский, Питерский, Ровенский, Романовский, Татищевский, Турковский, Федоровский районы, а также ЗАТО Светлый и поселок Михайловский.

Напомним, в соответствии с законодательством о теплоснабжении пуск тепла на объекты осуществляется по заявкам потребителей (образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, управляющих компаний и т. д.).
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