В Новоузенске создали аэророспись, посвященную юбилею Победы

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В рамках Года памяти и славы художник-оформитель районного Дома культуры Вера Панкратова и художник-оформитель центральной библиотеки Екатерина Рогачева в течение двух недель создавали панораму, на которой запечатлены эпизоды Великой Победы.«В основу композиции вложили знакомые для всех символы. Поэтому фоном служит Георгиевская лента. Постарались отразить радость Победы, как торжество жизни и добра. Использовали образ молоденького солдата с кусочком мела в руках, цветы яблони и семью с орденом в ладонях», – подчеркнули авторы аэро-росписи.