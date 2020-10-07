В Новоузенске создали аэророспись, посвященную юбилею Победы
Патриотическая аэророспись появилась на стене мемориала воинской Славы г.Новоузенска, посвященная 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках Года памяти и славы художник-оформитель районного Дома культуры Вера Панкратова и художник-оформитель центральной библиотеки Екатерина Рогачева в течение двух недель создавали панораму, на которой запечатлены эпизоды Великой Победы.
«В основу композиции вложили знакомые для всех символы. Поэтому фоном служит Георгиевская лента. Постарались отразить радость Победы, как торжество жизни и добра. Использовали образ молоденького солдата с кусочком мела в руках, цветы яблони и семью с орденом в ладонях», – подчеркнули авторы аэро-росписи.