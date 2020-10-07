Саратовские ветеринары выполнили более 5 миллионов профилактических процедур

просмотров: 178

Всего в рамках плановых противоэпизоотических мероприятий за 9 месяцев текущего года ветеринарная служба области провела 5,8 миллиона профилактических процедур.Специалистами выполнено более 2,3 млн. исследований. Проверено на бруцеллез 653,5 тыс. животных. Проведено 380 тысяч исследований крупного рогатого скота на лейкоз. Туберкулинизации подвергнуто более 400 тысяч голов КРС.В целях защиты здоровья животных ветеринарными врачами проведено 3,5 млн. вакцинаций. В том числе, в рамках борьбы с бешенством привито 274 тыс. животных различных видов.Против сибирской язвы иммунизировано 898,6 тысячи голов скота.Выполнено 305,2 тыс. прививок против нодулярного дерматита крупного рогатого скота. Около полумиллиона свиней вакцинировано против классической чумы.В ряде районов профилактическая кампания завершена. Так, Духовницкая ветслужба проинформировала о выполнении плана противоэпизоотических мероприятий в полном объеме.