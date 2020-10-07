7 октября 2020 СРЕДА
Новости
16:58 | 06 октября
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16:18 | 06 октября
Отопительный сезон в Саратовской области начался в четырёх тысячах социальных учреждениях
15:38 | 06 октября
В Новоузенске создали аэророспись, посвященную юбилею Победы
14:53 | 06 октября
Саратовские ветеринары выполнили более 5 миллионов профилактических процедур
14:00 | 06 октября
Михаил Исаев: «Мы должны быть дисциплинированны и ответственны, чтобы не допустить повторения вспышки заболеваемости и сберечь свое здоровье и жизни близких людей»
13:09 | 06 октября
В Саратове определились «Мастера хорошего настроения»
12:21 | 06 октября
15 октября начинается второй этап программы туристического кешбэка
11:33 | 06 октября
Фермер из Духовницкого подарил новый реанимобиль врачам районной больницы
10:48 | 06 октября
Ежедневно около 220 вагонов пригородных поездов, курсирующих на ПривЖД, дезинфицируют перед отправкой в рейс
10:00 | 06 октября
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«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Саратовские ветеринары выполнили более 5 миллионов профилактических процедур

Новости


В регионе продолжаются массовые противоэпизоотические мероприятия в животноводческих хозяйствах.

Всего в рамках плановых противоэпизоотических мероприятий за 9 месяцев текущего года ветеринарная служба области провела 5,8 миллиона профилактических процедур.

Специалистами выполнено более 2,3 млн. исследований. Проверено на бруцеллез 653,5 тыс. животных. Проведено 380 тысяч исследований крупного рогатого скота на лейкоз. Туберкулинизации подвергнуто более 400 тысяч голов КРС.

В целях защиты здоровья животных ветеринарными врачами проведено 3,5 млн. вакцинаций. В том числе, в рамках борьбы с бешенством привито 274 тыс. животных различных видов.

Против сибирской язвы иммунизировано 898,6 тысячи голов скота.

Выполнено 305,2 тыс. прививок против нодулярного дерматита крупного рогатого скота. Около полумиллиона свиней вакцинировано против классической чумы.

В ряде районов профилактическая кампания завершена. Так, Духовницкая ветслужба проинформировала о выполнении плана противоэпизоотических мероприятий в полном объеме.