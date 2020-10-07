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Михаил Исаев: «Мы должны быть дисциплинированны и ответственны, чтобы не допустить повторения вспышки заболеваемости и сберечь свое здоровье и жизни близких людей»
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Михаил Исаев: «Мы должны быть дисциплинированны и ответственны, чтобы не допустить повторения вспышки заболеваемости и сберечь свое здоровье и жизни близких людей»

Новости


Сегодня глава города Саратова Михаил Исаев записал видеообращение к горожанам.

В своем аккаунте в социальной сети Инстаграм обратился к саратовцам с призывом не расслабляться и строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности в связи с растущими показателями заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Мы прожили непростую весну, когда в нашем городе, как по всей России и во всем мире, наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мы приобрели обширный опыт и в целом смогли противостоять распространению данной инфекции. За летние месяцы заболеваемость существенно снизилась, и в чем-то мы позволили себе расслабиться. Однако наступает холодная осень, впереди зима, и показатели по заболевшим снова начинают расти. Мы научились бороться с инфекцией, лечить тяжелых больных, но до окончательной победы нам ещё далеко и поэтому мы не имеем права потерять бдительность. Прошу вас, уважаемые саратовцы, поберечь свое здоровье и выполнять проверенные временем правила и рекомендации медиков и специалистов Роспотребнадзора. Особенно это касается пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Нам всем необходимо минимизировать контакты с родственниками и знакомыми, избегать мест массового скопления людей, например такие, как торговые центры, общественный транспорт. Если же избежать этого невозможно, то соблюдайте нормы безопасности, пользуйтесь масками и перчатками. Работники и работодатели, которые способны трудиться и осуществлять бизнес-процессы в онлайн-формате, очень помогут нам всем, если попробуют часть своего рабочего времени проводить в удаленном режиме.

Родители и педагоги существенно сдержат распространение вируса, если станут внимательно следить за здоровьем детей. Руководители организаций общественного питания, кафе, ресторанов должны неукоснительно соблюдать рекомендации, благодаря которым им было позволено возобновить работу. В противном случае – исход очевиден, жесткие ограничения придётся вернуть. Прошу вас всех строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, носить средства индивидуальной защиты и следить за своим самочувствием. Мы должны быть дисциплинированны и ответственны, чтобы не допустить повторения вспышки заболеваемости и сберечь свое здоровье и жизни близких людей», - сказал Михаил Исаев.