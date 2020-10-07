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В Саратове определились «Мастера хорошего настроения»

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Завершился областной конкурс ведущих развлекательно-игровых программ «Мастера хорошего настроения», в котором приняли участие организаторы массовых представлений, ведущие игровых и шоу-программ и специалисты культурно-досуговых учреждений области, Центров национальных культур с привлечением представителей народов Поволжья.

На конкурс было представлено 38 развлекательных программ из 22 районов Саратовской области и г. Саратова. Конкурс проходил дистанционно, работы участников отсматривались членами жюри по видео.

Диплом ГРАН-ПРИ присужден Назаровой Екатерине Юрьевне, Кочновой Анастасии Николаевне, Волковой Эльвире Борисовне, Романычевой Светлане Олеговне (районный Дом культуры Екатериновского района, игровая программа «День собирания звезд»).

Диплом Лауреата в номинации «Игровая программа для детей» – Степановой Виктории Сергеевне, Левченко Инессе Николаевне, Бутенко Светлане Сергеевне (Районный Дом культуры Ершовского муниципального района, игровая программа «Веселое морское путешествие»).

Диплом Лауреата в номинации «Игровая программа на основе фольклора» – Елистратовой Галине Михайловне (Социально-культурное объединение Озинского муниципального района, игровая программа «Забавы у русской печки»).

Диплом Лауреата в номинации «Игровая программа для молодежи» –Швыркову Алексею Анатольевичу (Централизованная клубная система» филиал «РДК» Аркадакского муниципального района, игровая программа «Пять минут и готово»).

Остальные конкурсанты награждены дипломами I, II и III степени, а также дипломами участника. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой.