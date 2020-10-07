15 октября начинается второй этап программы туристического кешбэка

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Размер кешбэка составит 20% от суммы покупки, но не более 20 тыс. рублей. При этом минимальная стоимость тура не ограничена. Период проживания в классифицированных средствах размещения должен составлять не менее 2 ночей (3 дней).Для того, чтобы получить кешбэк, необходимо оплатить услуги полностью одним платежом картой любого банка с платежной системой «МИР».За дополнительной информацией и по всем вопросам можно обращаться в комитет по туризму по телефону: (8452)22-19-14 по почте: sar.tourism@yandex.ru.