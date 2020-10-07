7 октября 2020 СРЕДА
Новости
16:58 | 06 октября
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16:18 | 06 октября
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15:38 | 06 октября
В Новоузенске создали аэророспись, посвященную юбилею Победы
14:53 | 06 октября
Саратовские ветеринары выполнили более 5 миллионов профилактических процедур
14:00 | 06 октября
Михаил Исаев: «Мы должны быть дисциплинированны и ответственны, чтобы не допустить повторения вспышки заболеваемости и сберечь свое здоровье и жизни близких людей»
13:09 | 06 октября
В Саратове определились «Мастера хорошего настроения»
12:21 | 06 октября
15 октября начинается второй этап программы туристического кешбэка
11:33 | 06 октября
Фермер из Духовницкого подарил новый реанимобиль врачам районной больницы
10:48 | 06 октября
Ежедневно около 220 вагонов пригородных поездов, курсирующих на ПривЖД, дезинфицируют перед отправкой в рейс
10:00 | 06 октября
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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15 октября начинается второй этап программы туристического кешбэка

Новости


Купить тур и получить кешбэк на новых условиях можно будет с 15 октября по 5 декабря 2020 года, совершить поездку по программе – с 15 октября по 10 января включительно.

Размер кешбэка составит 20% от суммы покупки, но не более 20 тыс. рублей. При этом минимальная стоимость тура не ограничена. Период проживания в классифицированных средствах размещения должен составлять не менее 2 ночей (3 дней).

Для того, чтобы получить кешбэк, необходимо оплатить услуги полностью одним платежом картой любого банка с платежной системой «МИР».

За дополнительной информацией и по всем вопросам можно обращаться в комитет по туризму по телефону: (8452)22-19-14 по почте: sar.tourism@yandex.ru.