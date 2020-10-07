Фермер из Духовницкого подарил новый реанимобиль врачам районной больницы

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«Автопарк у нас довольно сильно изношен. Новая машина – большое подспорье для нашей службы скорой медицинской помощи, тем более в нынешних эпидемиологических условиях. Машина выйдет «на боевое дежурство» в самое ближайшее время», - отметила и.о. главного врача Духовницкой РБ Елена Тереньтьева.Магомедрасул Рашидов вместе со своей семьей проживает в Духовницком районе около 40 лет. Социальной сфере родного района помогает давно, но о своих добрых делах предпочитает скромно умалчивать. «Сейчас время трудное, многие болеют и болеют тяжело. Надо, чтобы помощь медицинская была оказана всем! Но и врачам тоже надо помогать. Я уже давно хотел эту машину подарить больнице, но вот в прошлом году не получилось… А теперь нельзя не помочь! Мы только сообща сможем эту болезнь преодолеть. Мой вклад небольшой, но он сегодня может быть полезен», - рассказал фермер.Министр здравоохранения области Олег Костин выражает слова искренней благодарности Магомедрасулу Рашидову за его активную гражданскую позицию и большую помощь медикам Духовницкого района. «В самые тяжелые годы наш народ всегда объединялся, чтобы преодолеть общие беды. Мне сразу вспомнился трудовой подвиг Ферапонта Петровича Головатого, который из личных средств приобрёл два самолёта. Вот также и сейчас – наши врачи на «передовой» борьбы с COVID-19. И любая помощь – важна и нужна. Большое спасибо и низкий поклон Магомедрасулу Рашидову и всем, кто сегодня нам помогает. Минздрав со своей стороны будет продолжать делать всё, чтобы обеспечить больницы всем необходимым, государство выделяет деньги, и закупки оборудования ремонты и переоснащение медучреждений продолжатся» - заключил Олег Костин.