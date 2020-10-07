Ежедневно около 220 вагонов пригородных поездов, курсирующих на ПривЖД, дезинфицируют перед отправкой в рейс

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Пригородные поезда, курсирующие в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях, проходят санитарную обработку перед отправлением в каждый рейс. Ежесуточно около 220 вагонов обрабатываются с применением дезинфицирующих средств. Этот процесс организован в пунктах оборота подвижного состава, а также в депо с применением ручных агрегатов-распылителей.С помощью специальных обеззараживающих моющих средств на основе хлора, безопасного для человека, но активного против широкого спектра вирусов и бактерий, проводится обработка багажных полок, подоконников, сидений, поручней и ручек.Во всех помещениях пригородных вокзалов, предназначенных для обслуживания пассажиров, проводится регулярная санитарная обработка. Кроме того, сотрудники обрабатывают пригородные кассы, терминалы самообслуживания и турникеты. Все железнодорожники, контактирующие с пассажирами, обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходят ежедневный контроль состояния здоровья.С целью минимизации контактов при покупке проездных документов пассажирам рекомендуется пользоваться бесконтактными способами оплаты: через безналичный расчет, терминалы самообслуживания, а также мобильные приложения "РЖД Пассажирам" и "Пригород". Специальная разметка напоминает пассажирам о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции.