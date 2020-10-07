В Саратовской консерватории имени Л.В.Собинова организован форум в рамках национального проекта «Культура»

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В форуме примут участие — Директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации С.Д. Ермакова, Министр культуры Саратовской области Т.А. Гаранина, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных А.С. Рыжинский, ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова А.Н. Васильев, ректор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова А.Г. Занорин, ректор Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки Ю.Е. Гуревич, ректор Астраханской государственной консерватории А.В. Мостыканов, ректор Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова А.А. Кубышкин.Программа форума включает в себя панельную дискуссию «Художественное образование: достижения, вызовы, перспективы (в контексте реализации национального проекта «Культура»)», мастер-курсы ректоров и концерт инструментальной музыки лауреатов международных конкурсов, Заслуженного артиста РФ Алексея Васильева (виолончель) и Юрия Гуревича (баян).Все мероприятия будут транслироваться в режиме онлайн на официальном YouTube канале консерватории «Саратовская консерватория – новый век» https://www.youtube.com/channel/UCI9I7IB25l2X79bvGL_tE9A.