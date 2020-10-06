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В Саратове прошли еженедельные сельскохозяйственные ярмарки

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3 октября сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» прошли на пяти торговых площадках Саратова.

Свою продукцию на сельхозрынке в пос. Юбилейный предлагали производители и предприниматели из 16 районов области. Было реализовано 4 т молочной продукции, 5 т мяса, 2,5 т плодоовощной продукции, более 20 тыс. штук яиц, 0,6 т хлебобулочных и макаронных изделий, 1,3 т колбасных изделий, 0,15 т меда, 0,15 т растительного масла и другие продукты питания.

В Заводском районе г. Саратова на пересечении улиц Пензенская и Томская для участия в ярмарке заявились 14 товаропроизводителей. Было предложено к реализации 1,8 т плодоовощной продукции, 0,65 т мяса, 0,1 т мяса птицы, 0,4 т молочной продукции, 0,2 т колбасных изделий, 0,8 т макаронных, кондитерских и хлебобулочных изделий и другие продукты питания.

В п. Елшанка сельхозпроизводители реализовывали овощную и молочную продукцию, яблоки из Саратовского и Балаковского районов, лысогорский мед, саженцы и цветы в горшках и пр. Широкий ассортимент мясной, рыбной, молочной продукции, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, яйцо, мясо птицы и пр. можно было приобрести и в крытом павильоне.

В текущем году было проведено 170 ярмарок «выходного дня» в Саратове.