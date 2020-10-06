Песня дочери самурая Sofi Maeda вошла в топ-10 Indie Radio в Австралии

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На минувшей неделе она вошла в ТОП-10 популярных исполнителей Indie Radio в Австралии. Признания молодая исполнительница удостоилась благодаря композиции под названием Ashita. Ранее подобного признания в Австралии не добивалась ни одна российская звезда.Следует напомнить, что Sofi Maeda является наследницей древнего японского клана и дочерью самурая. Перебравшись жить в Российскую Федерацию, она стала позиционировать себя, как «русскую японку». Девушка — обладательница уникального, двойного менталитета (японского и русского). Благодаря этому, она делает то, на что до нее мало кто решался в российском шоу-бизнесе, выступая в таких музыкальных направлениях, как поп-панк, джей-рок, J-поп и альтернатива.