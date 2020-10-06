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Михаил Романов принял участие в церемонии спуска на воду корабля «Георгий Курбатов»

Новости
Михаил Романов принял участие в церемонии спуска на воду корабля «Георгий Курбатов»

На церемонии спуска на воду корабля «Георгий Курбатов» побывал депутат Государственной Думы ФС РФ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов.

Корабль относится к самому новому поколению кораблей минных тральщиков и построен в рамках проекта 12700 («Александрит») по заказу ВМФ России на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Тральщик будет направлен служить на Черноморский флот.

В приветственном выступлении перед участниками мероприятия Михаил Романов напомнил, что тральщик назван в честь Героя Советского Союза Георгия Курбатова, который во время Великой Отечественной войны был командиром мотористов торпедного катера на Северном флоте и проявил доблесть при потоплении восьми фашистских кораблей. По словам парламентария, нет сомнений, что у нового тральщика будет такая же славная и героическая судьба, и он серьезно укрепит боевую мощь российского флота.

При строительстве тральщика были применены не имеющие аналогов в мировом судостроении новейшие российские технологии. Михаил Романов выразил благодарность за работу, опыт и профессионализм коллективу Средне-Невского судостроительного завода.