Михаил Романов принял участие в церемонии спуска на воду корабля «Георгий Курбатов»

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Корабль относится к самому новому поколению кораблей минных тральщиков и построен в рамках проекта 12700 («Александрит») по заказу ВМФ России на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Тральщик будет направлен служить на Черноморский флот.В приветственном выступлении перед участниками мероприятия Михаил Романов напомнил, что тральщик назван в честь Героя Советского Союза Георгия Курбатова, который во время Великой Отечественной войны был командиром мотористов торпедного катера на Северном флоте и проявил доблесть при потоплении восьми фашистских кораблей. По словам парламентария, нет сомнений, что у нового тральщика будет такая же славная и героическая судьба, и он серьезно укрепит боевую мощь российского флота.При строительстве тральщика были применены не имеющие аналогов в мировом судостроении новейшие российские технологии. Михаил Романов выразил благодарность за работу, опыт и профессионализм коллективу Средне-Невского судостроительного завода.