В Саратове начался IV открытый фестиваль кино, науки и современного искусства «Гагарин.DOC» 2020 года

просмотров: 236

Фестиваль 2020 года пройдет в онлайн-формате и будет посвящен цифровой реальности.В этом году эта тема, объявленная в апреле 2019 года, оказалась особенно актуальна. Цифровая среда на долгое время стала основным пространством общения, учебы, работы и досуга для миллионов людей во многих страна мира.В очередной раз на фестивале состоится конкурс студенческих короткометражных фильмов «Первый!», впервые он проходит в международном формате. Прием заявок в номинациях «Событие», «Человек», «Космос», «Эйфория или воображаемый космос», и номинации, связанной с темой фестиваля, «Digital», завершился 2 апреля 2020 года. Уже тогда среди конкурсных работ оказались и фильмы, посвященные пандемии и фестиваль не смог пройти мимо этой темы – было решено продлить прием заявок в этой, стихийно возникшей, номинации («Изоляция») до 20 сентября, в итоге на нее поступило 1245 заявок. Работы отобранные в этой номинации составят отдельный документальный проект, а итоги конкурса будут подводиться уже в рамках фестиваля 2021 года.На основной конкурс этого года поступило 652 заявки из 80 стран мира. В конкурсную программу включено 52 работы из 20 стран (Россия, Сербия, США, Турция, Франция, Армения, Австралия, Великобритания, Аргентина, Иран, Индия, Хорватия, Бразилия, Чехия, Япония, Чили, Мексика, Германия, Колумбия, Исландия). Это документальные, игровые, анимационные фильмы и видеоарт.С 2020 года учреждаются два специальных приза от Оргкомитета фестиваля. Это памятные знаки в виде эмблемы фестиваля из компьютерных плат, их автор – саратовский художник Алина Белоусова. Один из знаков будет вручаться ежегодно за заслуги в области популяризации науки, космоса или современного искусства почетному гостю фестиваля. Второй — молодому перспективному автору – участнику конкурсной программы, не только в качестве оценки текущей работы, но и как аванс на будущее.Программу фестиваля составят онлайн-показы конкурсных фильмов, которые будут доступны для просмотра на сайте фестиваля в течение недели по каждой из номинаций, также состоятся онлайн-лекции на русском и английском языках и онлайн-вернисаж выставки «Космические путешествия: реальные и воображаемые» в Народном музее Ю.А. Гагарина.Программа фестиваля на сайте https://gagarin.bm.digital. Страницы фестиваля в социальных сетях: https://www.facebook.com/gagarindocfest/, https://vk.com/event180652735