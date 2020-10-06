ПФР: Более половины саратовских педагогов-пенсионеров продолжает трудиться

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Уйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста педагог может, если одновременно выполнялись два условия: работа в определенных должностях и учреждениях для детей и наличие стажа на такой работе не менее 25 лет.Новый пенсионный закон не предусматривает повышения требований по специальному стажу для назначения досрочной страховой пенсии по старости педагогическим работникам. Вместе с тем, начиная с 2019 года, выход на пенсию педагогических работников определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. В соответствии с ним назначение пенсии учителям постепенно переносится. Время отсрочки увеличивается ровно настолько, насколько и общеустановленный возраст выхода на пенсию, - в общей сложности на пять лет к 2023 году.Например, педагог, который выработал необходимый стаж в октябре 2020 года, сможет выйти на пенсию в апреле 2022 года, при условии наличия необходимого количества пенсионных коэффициентов (в 2022 году минимальное значение ИПК составит 23,4).Важно помнить, что предпенсионный возраст педагогических работников наступает одновременно с выработкой спецстажа. Так, школьный учитель, который в октябре 2020 года выработает необходимый педагогический стаж, приобретет и статус предпенсионера.