6 октября 2020 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 05 октября
В Саратове прошли еженедельные сельскохозяйственные ярмарки
16:18 | 05 октября
Александра Разаренова завоевала титул чемпионки России по дуатлону
15:23 | 05 октября
В Саратове начался IV открытый фестиваль кино, науки и современного искусства «Гагарин.DOC» 2020 года
14:31 | 05 октября
Песня дочери самурая Sofi Maeda вошла в топ-10 Indie Radio в Австралии
14:29 | 05 октября
Михаил Романов принял участие в церемонии спуска на воду корабля «Георгий Курбатов»
14:09 | 05 октября
ПФР: Более половины саратовских педагогов-пенсионеров продолжает трудиться
13:28 | 05 октября
Перед судом предстанет житель Заводского района, обвиняемый в убийстве приятеля
12:35 | 05 октября
Мошенница выманила у 55-летней саратовчанки более 62 тысяч рублей
11:40 | 05 октября
Татьяна Гаранина посетила районы, в которых достраиваются ДК в рамках нацпроекта "Культура"
10:49 | 05 октября
Около 756 тысяч пассажиров отправлено с вокзалов и станций ПривЖД в сентябре
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

ПФР: Более половины саратовских педагогов-пенсионеров продолжает трудиться

Новости


В понедельник, 5 октября, свой профессиональный праздник отметят учителя. Профессия педагогического работника входит в группу профессий, для которой определено право досрочного назначения страховой пенсии по старости. Всего в Саратовской области насчитывается свыше 20 тысяч педагогов-пенсионеров и более половины из них продолжает трудиться, имея право на заслуженный отдых.

Уйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста педагог может, если одновременно выполнялись два условия: работа в определенных должностях и учреждениях для детей и наличие стажа на такой работе не менее 25 лет.

Новый пенсионный закон не предусматривает повышения требований по специальному стажу для назначения досрочной страховой пенсии по старости педагогическим работникам. Вместе с тем, начиная с 2019 года, выход на пенсию педагогических работников определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. В соответствии с ним назначение пенсии учителям постепенно переносится. Время отсрочки увеличивается ровно настолько, насколько и общеустановленный возраст выхода на пенсию, - в общей сложности на пять лет к 2023 году.

Например, педагог, который выработал необходимый стаж в октябре 2020 года, сможет выйти на пенсию в апреле 2022 года, при условии наличия необходимого количества пенсионных коэффициентов (в 2022 году минимальное значение ИПК составит 23,4).

Важно помнить, что предпенсионный возраст педагогических работников наступает одновременно с выработкой спецстажа. Так, школьный учитель, который в октябре 2020 года выработает необходимый педагогический стаж, приобретет и статус предпенсионера.