Перед судом предстанет житель Заводского района, обвиняемый в убийстве приятеля

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По данным следствия, 13 июля 2020 года, 44-летний мужчина в принадлежащей ему квартире по 3-му Кавказскому тупику города Саратова, употреблял спиртное вместе с другом детства. Компанию им составляла приятельница хозяина жилища. В ходе застолья не раз пополнялись запасы алкоголя. 14 июля 2020 года, в дневное время, мужчины общались, расположившись на кухне. Хозяин жилища предложил гостю в очередной раз выпить спиртного. Тот отказался. На этой почве между ними завязался конфликт, в ходе которого гость схватил с подоконника нож и нанес оппоненту три удара в область груди. Осознав содеянное, злоумышленник отвел потерпевшего в комнату, где расположив его на диване, принялся оказать медицинскую помощь, а именно, взяв иголку и нитки, попытался наложить на ранения швы. Кроме того, разрезал металлическую банку из-под пива, и, изготовив скобы, стал накладывать их на места порезов, а также обмотал тело потерпевшего бинтом. Обнаружив, что, несмотря на все предпринятые попытки спасти другу жизнь, приятель скончался, злоумышленник покинул место происшествия и увел с собой гостью. После совершения противоправного деяния мужчина принял решение не возвращаться к себе домой, а бродяжничал на улицах города, где его и обнаружили полицейские.Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы,причиной смерти потерпевшего стало проникающее колото-резаное ранение груди слева с повреждением сердца, массивная кровопотеря.Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Следственным органом собраны достаточные доказательства, подтверждающие совершение обвиняемым инкриминируемого ему деяния. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.