Почему импорт свинины приближается к нулевым отметкам?

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Тогда в Российскую Федерацию ввозилось более 1,25 миллионов тонн свинины. Вскоре ситуация кардинально изменилась, и наша страна успешно преодолела этап зависимости от импорта. И одним из главных стимулов к предстоящим переменам стало введение в 2014 году продуктового эмбарго. В список запрещенных товаров попали овощи, фрукты, соль, орехи, молочные товары, рыба и мясная продукция.Введение эмбарго, а также активная государственная поддержка - явились главными предпосылками для интенсивного развития отечественной отрасли свиноводства. Финансовая стабильность позволила российским аграрным компаниям совершить глобальные перемены, связанные с модернизацией устаревших ферм и возведением новейших высокотехнологичных комплексов, где уровень биологической безопасности не уступал ведущим мировым производителям.Результат модернизации российской отрасли животноводства, а также экономические факторы, связанные с сокращением объемов импорта, вызванных девальвацией рубля и ограничениями на ввоз свинины из ряда стран, привели к стабильному приросту производства отечественной свинины.И уже к 2017 году Российская Федерация смогла практически полностью обеспечить свой внутренний спрос на продукцию свиноводства силами местных аграриев. Непрерывно растущие мощности производства, а также увеличивающееся поголовье животных, позволили наметить цели по освоению новых зарубежных рынков сбыта.В 2019 году экспорт свинины из России впервые превысил показатели импорта, и наша страна вошла в пятерку мировых производителей данного вида мясной продукции. А 2020 год знаменателен для отрасли свиноводства тем, что Россия впервые за 30 лет практически не ввозила импортную свинину.В настоящее время объем экспорта свинины в России сохраняет уверенный рост, и имеет существенный потенциал развития, а при благоприятной внешнеэкономической среде, может быть значительно увеличен. Этому процессу, безусловно, способствует открытие новых рынков сбыта, а также высокий мировой спрос на данный вид продукции.Так, например, в 2019 году более 20 отечественных производителей свинины смогли экспортировать свою продукцию в Гонконг. Открытие рынка Гонконга является для нашей страны важным шагом на пути к цели по освоению потенциального китайского рынка сбыта. Не менее значимым событием, для животноводческой отрасли, стало открытие рынка Вьетнама.Экспорт свинины за 7 месяцев 2020 года составил рекордные 62 тыс. тонн, а основными странами-импортерами стали: Гонконг, Вьетнам, Украина, Беларусь, Казахстан, Монголия.Важной перспективой увеличения экспорта отечественной свинины является освоение азиатских рынков сбыта, где на фоне африканской чумы свиней резко снизилось производство данного вида мяса. Поставки свинины в страны Азии из США и Европы также могут быть значительно сокращены из-за пандемии коронавируса, т.к. многие предприятия в разгар эпидемии были вынуждены приостановить свою работу. Поэтому мясная продукция российских компаний, может стать достойной и конкурентоспособной альтернативой для удовлетворения повышенного покупательского спроса. А это значит, что экспортный потенциал российской продукции свиноводства находится на высоком уровне своего развития и имеет все предпосылки для дальнейшего расширения.Подробная информация о деятельности российских производителей продукции свиноводства всегда доступна на специализированном животноводческом портале ПигИнфо.