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Мошенница выманила у 55-летней саратовчанки более 62 тысяч рублей

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В Волжский отдел полиции с заявлением об очередном факте мошенничества обратилась 55-летняя местная жительница.

Женщина пояснила, что на одном из сайтов разместила объявление о продаже детской коляски за 7000 рублей. Вскоре ей позвонила неизвестная, которая якобы заинтересовалась предложением и попросила назвать номер банковской карты и пароль из смс сообщения. После этого со счета заявительницы были списаны 62 107 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.3 УК РФ.

УМВД России по городу Саратову напоминает, что передача персональной информации неизвестным лицам неминуемо ведет к обману и потере денежных средств. Также категорически нельзя называть незнакомым вам людям данные карты и пароли, поступающие на телефон. Обо всех фактах мошенничества необходимо сообщать по телефону 02 (с мобильного 102).