Около 756 тысяч пассажиров отправлено с вокзалов и станций ПривЖД в сентябре

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Пассажирооборот в сентябре 2020 года составил 238,7 млн пасс-км, что на 56,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, в том числе в пригородном сообщении – более 24 млн пасс-км (-10,9%), в дальнем следовании – 214,7 млн пасс-км (-59%).За 9 месяцев 2020 года отправлено более 5,4 млн пассажиров (-31,1% к январю-сентябрю 2019 года), из них в пригородном сообщении – более 4 млн пассажиров (-25,2%), в дальнем следовании – 1,4 млн (-43,5%).Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2020 года снизился на 54,1% к уровню прошлого года и составил более 1,6 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-сентябре составил 166,6 млн пасс-км (-24,9%), в дальнем следовании – около 1,5 млрд пасс-км (-57,6%).