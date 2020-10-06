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Около 756 тысяч пассажиров отправлено с вокзалов и станций ПривЖД в сентябре
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Около 756 тысяч пассажиров отправлено с вокзалов и станций ПривЖД в сентябре

Новости


По оперативным данным, в сентябре 2020 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено около 756 тысяч пассажиров, что на 19,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 584,8 тыс. пассажиров (-11,8%), в дальнем следовании – 171,8 тыс. (-37,9%).

Пассажирооборот в сентябре 2020 года составил 238,7 млн пасс-км, что на 56,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, в том числе в пригородном сообщении – более 24 млн пасс-км (-10,9%), в дальнем следовании – 214,7 млн пасс-км (-59%).

За 9 месяцев 2020 года отправлено более 5,4 млн пассажиров (-31,1% к январю-сентябрю 2019 года), из них в пригородном сообщении – более 4 млн пассажиров (-25,2%), в дальнем следовании – 1,4 млн (-43,5%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2020 года снизился на 54,1% к уровню прошлого года и составил более 1,6 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-сентябре составил 166,6 млн пасс-км (-24,9%), в дальнем следовании – около 1,5 млрд пасс-км (-57,6%).