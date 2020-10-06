Татьяна Гаранина посетила районы, в которых достраиваются ДК в рамках нацпроекта "Культура"

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С этой целью глава ведомства посетила Ершовский и Дергачевский районы.В малых населенных пунктах, особенно удаленных от больших городов, зачастую очень устаревшая материальная база учреждений культуры, а потребность в интересном досуге и возможности реализовать себя в творчестве у людей сегодня не ослабевает, а, наоборот, только растет. Поэтому первая задача нацпроекта — модернизация материальной базы учреждений культуры. Для ее решения разработана программа «Культурная среда».НАША СПРАВКА:В текущем году по программе "Культурная среда" национального проекта "Культура" осуществляется строительство нового Дома культуры в селе Семёно-Полтавка Ершовского района и капитальный ремонт 5 сельских культурно-досуговых учреждений на сумму 76 млн рублей. В селах Ивановка и Николаевка Ивантеевского района и поселке Первомайский Дергачевского района ремонт уже завершен. Уровень готовности объектов в селе Калмантай Вольского района составил 97%, в селе Семено-Полтавка Ершовского района – 90%, в пос. Новониколаевский Балаковского района – 68%. Все работы планируется завершить до 15 октября текущего года.