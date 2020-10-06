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Татьяна Гаранина посетила районы, в которых достраиваются ДК в рамках нацпроекта "Культура"

Новости / Культура
Татьяна Гаранина посетила районы, в которых достраиваются ДК в рамках нацпроекта "Культура"

Министр культуры Саратовской области проинспектировала строительство и ремонт сельских Домов культуры в рамках нацпроекта Культура.

С этой целью глава ведомства посетила Ершовский и Дергачевский районы.

- В этом году на реализацию нацпроекта предусмотрено 200,7 миллиона рублей, из них – 185 миллионов - из федерального бюджета, - сообщила в ходе поездки Татьяна Анатольевна. - На 24 сентября законтрактовано 197,8 миллиона рублей или 100% от предусмотренной суммы; кассовый расход составил 191,7 миллиона рублей или 96,5%. По уровню кассовых расходов в рамках нацпроекта «Культура» Саратовская область находится на I месте в Приволжском федеральном округе.

В малых населенных пунктах, особенно удаленных от больших городов, зачастую очень устаревшая материальная база учреждений культуры, а потребность в интересном досуге и возможности реализовать себя в творчестве у людей сегодня не ослабевает, а, наоборот, только растет. Поэтому первая задача нацпроекта — модернизация материальной базы учреждений культуры. Для ее решения разработана программа «Культурная среда».

НАША СПРАВКА:
В текущем году по программе "Культурная среда" национального проекта "Культура" осуществляется строительство нового Дома культуры в селе Семёно-Полтавка Ершовского района и капитальный ремонт 5 сельских культурно-досуговых учреждений на сумму 76 млн рублей. В селах Ивановка и Николаевка Ивантеевского района и поселке Первомайский Дергачевского района ремонт уже завершен. Уровень готовности объектов в селе Калмантай Вольского района составил 97%, в селе Семено-Полтавка Ершовского района – 90%, в пос. Новониколаевский Балаковского района – 68%. Все работы планируется завершить до 15 октября текущего года.