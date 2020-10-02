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Ветераны Саратовского НПЗ получили поздравления с Днем пожилого человека

Новости
Ветераны Саратовского НПЗ получили поздравления с Днем пожилого человека

Ветераны Саратовского НПЗ получили поздравления с Днем доброты и уважения. Так на предприятии, входящем в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», называют Международный день пожилого человека.

Ветеранам, чьи юбилейные дни рождения пришлись на 2020 год, переданы поздравительные открытки и подарки.

В этом году волонтеры и члены профсоюза Саратовского НПЗ передают подарки бывшим работникам завода уже в третий раз. В мае-июне подарки были вручены труженикам тыла и участнику войны. Акция приурочивалась к 75-летию Великой Победы. В начале сентября поздравления с Днем работников нефтяной и газовой промышленности получили ветераны, которые проработали на Саратовском НПЗ 35 и более лет.

- На Саратовском НПЗ я проработала почти 40 лет, и за это время он стал для меня вторым домом, второй семьей, - рассказывает ветеран Саратовского НПЗ Тамара Бирюкова. - Считаю заводчан своими родными людьми. Большое спасибо руководству предприятия и профсоюзной организации, всему коллективу и персонально председателю Совета ветеранов Ольге Павловне Стромец за поздравление. Тронута до глубины души.

Поддержка людей старшего поколения является одним из приоритетов социальной политики компании «Роснефть». При профсоюзном комитете завода активно действует ветеранская организация. Она насчитывает восемьсот человек и считается одной из самых крупных в регионе. Ветераны принимают участие в общезаводских мероприятиях. Для них устраивают вечера отдыха, постоянными являются чествования юбиляров. Ветеранам предприятия оказывается материальная помощь к Новому году, 23 Февраля, 8 Марта, Дню Победы и Дню работника нефтяной и газовой промышленности.

Они имеют возможность совершать экскурсионные поездки по красивейшим уголкам региона и страны. Им предоставляются билеты в кино и театры, бесплатно выделяются санаторно-курортные путевки. В свою очередь Совет ветеранов завода представляет собой настоящий надежный институт наставничества, который оказывает консультационную помощь во время реализации крупных инвестиционных проектов и при обучении сотрудников предприятия.

Помощь также оказывается ветеранской организации Заводского района.

Ветераны Саратовского НПЗ получили поздравления с Днем пожилого человека
Ветераны Саратовского НПЗ получили поздравления с Днем пожилого человека