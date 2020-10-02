Пенсионный фонд упростил распоряжение материнским капиталом на обучение детей

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Это направление средств МСК сейчас приобретает все большую популярность. С начала 2020 года более 700 наших земляков использовали маткапитал на образование детей, а всего с начала действия программы – уже почти 8 тысяч жителей региона таким образом распорядились средствами государственной поддержки.Раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь, если между Отделением ПФР и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в Пенсионный фонд заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение специалисты фонда запросят самостоятельно.На данный момент региональным Отделением ПФР заключено два соглашения: с Саратовской государственной юридической академией и Саратовским национальным исследовательским государственным университетом имени Н.Г. Чернышевского. А всего по стране - более 300 соглашений с учебными организациями в 75 регионах России. Список заведений, обменивающихся информацией с фондом, размещен на сайте ПФР и будет ежемесячно пополняться. Всего планируется заключить более полутора тысяч соглашений с учебными заведениями по всей стране. Напомним, что можно направить материнский капитал на обучение любого из детей, когда ребенку, в связи с рождением которого возникло право на МСК,исполнится три года. На дату начала обучения он не должен быть старше 25 лет. Исключением является дошкольное образование (использовать материнский капитал по этому направлению можно сразу после рождения малыша). При этом учебная организация должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. Со всей необходимой информацией о направлении средств МСК можно ознакомиться на сайте ПФР в разделе «Гражданам – Получателям МСК».