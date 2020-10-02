Известные кинематографисты выступят с приветствием к участникам "Киновертикали"

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Все образовательные мероприятия, видеолекции и онлайн-мастер-классы, торжественные церемонии открытия и закрытия можно будет увидеть на официальном ютуб-канале «Киновертикаль Саратов»!Участников и зрителей фестиваля дистанционно поприветствуют известные и начинающие российские кинорежиссеры и актеры:Сергей Дворцевой, режиссер, сценарист.Работы режиссера удостоены многочисленных наград и премий национальных и международных кинофестивалей. В том числе Сергей является лауреатом премии «Ника» и Каннского кинофестиваля. Драматическая картина «Айка» (2018) стала одной из самых знаковых работ режиссер - на Каннском кинофестивале фильм был отмечен призом за лучшую женскую роль и номинирован на «Золотую пальмовую ветвь».Иван И. Твердовский, кинорежиссёр, сценарист, оператор, художник и давний друг «Киновертикали».Киноработы Ивана удостоены многочисленных наград: премии «Золотой Орел», «НИКА» (2015 г.), и призов международных и национальных кинофестивалей. В 2020 году новый фильм режиссера «Конференция» отмечен призом им. Г. Горина за лучший сценарий 31-го «Кинотавра» и занял 3 место спецконкурса программы «Дни Венеции» 77-го международного Венецианского кинофестиваля.Анастасия Пальчикова, сценарист, режиссёр, певица, автор песен.Анастасия родом из Саратова. Ее киноработы отличились многими наградами: фильм «Большой» (2016 г.) удостоен национальной кинопремии «Золотой орел». В 2020 году ее фильм «Маша» был включен в конкурсную программу 31-го «Кинотавра» и получил приз за лучший дебют.Максим Матвеев, актер театра и кино, Заслуженный артист РФ.Юношеские годы актер прожил в Саратове, в 2002 году окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории им. Собинова, в 2006 году - Школу-студию МХАТ. По окончании школы-студии был принят в труппу МХТ им Чехова. Максим является лауреатом многочисленных национальных театральных и кинопремий, а в 2018 году актеру присвоено звание Заслуженного артиста России.Константин Милованов, актер театра и кино.Родина Константина - г. Энгельс, актерскую карьеру начинал в Саратове - учился в Саратовском Театральном институте. Артист за последние несколько лет снялся в более чем в 50 кинокартинах.Вячеслав Чепурченко, актер театра и кино.Актёрскому мастерству учился на театральном факультете Саратовской государственной консерватории им. Собинова (мастерская А.Г.Галко и А.Е. Кузина). В 2008 г. удостоен именной стипендии О.П.Табакова. В 2009 г. окончил обучение и принят в труппу Московского театра-студии под руководством О.П. Табакова.Подписывайтесь на официальный ютуб-канал «Киновертикали» и ставьте «колокольчик», чтобы ничего не пропустить!