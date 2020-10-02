2 октября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:30 | 02 октября
Железнодорожный переезд в Красноармейском районе Саратовской области будет временно закрыт со 2 по 9 октября
16:00 | 02 октября
Подведены итоги Всероссийского конкурса социальных видеороликов «Ничего особенного»
15:49 | 02 октября
Пенсионный фонд упростил распоряжение материнским капиталом на обучение детей
15:03 | 02 октября
Известные кинематографисты выступят с приветствием к участникам "Киновертикали"
14:10 | 02 октября
«Т Плюс» в Саратове подключает отопления по заявкам клиентов
13:16 | 02 октября
Ветераны Саратовского НПЗ получили поздравления с Днем пожилого человека
12:25 | 02 октября
Татьяна Гаранина провела экскурсию для саратовских журналистов по Новой сцене театра оперы и балета
11:30 | 02 октября
Саратовцы приняли участие в Межрегиональном онлайн-слете «серебряных» волонтеров
10:26 | 02 октября
В онлайн-концерте ко Дню компании "РЖД" примут участие звезды российской эстрады
10:02 | 02 октября
Продолжается строительство объездной дороги у станции Сенная
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Известные кинематографисты выступят с приветствием к участникам "Киновертикали"

Новости


5 октября стартует онлайн-программа VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль».

Все образовательные мероприятия, видеолекции и онлайн-мастер-классы, торжественные церемонии открытия и закрытия можно будет увидеть на официальном ютуб-канале «Киновертикаль Саратов»!

Участников и зрителей фестиваля дистанционно поприветствуют известные и начинающие российские кинорежиссеры и актеры:

Сергей Дворцевой, режиссер, сценарист.

Работы режиссера удостоены многочисленных наград и премий национальных и международных кинофестивалей. В том числе Сергей является лауреатом премии «Ника» и Каннского кинофестиваля. Драматическая картина «Айка» (2018) стала одной из самых знаковых работ режиссер - на Каннском кинофестивале фильм был отмечен призом за лучшую женскую роль и номинирован на «Золотую пальмовую ветвь».

Иван И. Твердовский, кинорежиссёр, сценарист, оператор, художник и давний друг «Киновертикали».

Киноработы Ивана удостоены многочисленных наград: премии «Золотой Орел», «НИКА» (2015 г.), и призов международных и национальных кинофестивалей. В 2020 году новый фильм режиссера «Конференция» отмечен призом им. Г. Горина за лучший сценарий 31-го «Кинотавра» и занял 3 место спецконкурса программы «Дни Венеции» 77-го международного Венецианского кинофестиваля.

Анастасия Пальчикова, сценарист, режиссёр, певица, автор песен.

Анастасия родом из Саратова. Ее киноработы отличились многими наградами: фильм «Большой» (2016 г.) удостоен национальной кинопремии «Золотой орел». В 2020 году ее фильм «Маша» был включен в конкурсную программу 31-го «Кинотавра» и получил приз за лучший дебют.

Максим Матвеев, актер театра и кино, Заслуженный артист РФ.

Юношеские годы актер прожил в Саратове, в 2002 году окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории им. Собинова, в 2006 году - Школу-студию МХАТ. По окончании школы-студии был принят в труппу МХТ им Чехова. Максим является лауреатом многочисленных национальных театральных и кинопремий, а в 2018 году актеру присвоено звание Заслуженного артиста России.

Константин Милованов, актер театра и кино.

Родина Константина - г. Энгельс, актерскую карьеру начинал в Саратове - учился в Саратовском Театральном институте. Артист за последние несколько лет снялся в более чем в 50 кинокартинах.

Вячеслав Чепурченко, актер театра и кино.

Актёрскому мастерству учился на театральном факультете Саратовской государственной консерватории им. Собинова (мастерская А.Г.Галко и А.Е. Кузина). В 2008 г. удостоен именной стипендии О.П.Табакова. В 2009 г. окончил обучение и принят в труппу Московского театра-студии под руководством О.П. Табакова.

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