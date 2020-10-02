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«Т Плюс» в Саратове подключает отопления по заявкам клиентов

Новости


Саратовский филиал «Т Плюс» с 1 октября начал подавать отопление по заявкам руководителей учреждений социальной сферы, УК, ТСЖ и ЖСК города Саратова.

По состоянию на 14.00 1 октября к теплоснабжению были подключены 88 объектов: 6 домов и 82 заведения социальной сферы и прочие учреждения. Согласно утвержденному администрацией графику, который размещен на сайте, вхождение в отопительный сезон будет проходить в течение 5 дней.

В том случае, если обслуживающие организации (ТСЖ, ЖСК, ТСН) располагают альтернативными планами по срокам ввода своих домов в новый отопительный сезон и его оплате, то в энергокомпанию должны поступить соответствующие заявления с отказом о принятии тепла в период с 1-5 октября и указанием новой даты включения.

Процесс подключения к отоплению будет происходит строго поэтапно и в соответствии с заявками. Документ на подключение жилых домов подается от УК, ТСЖ, ЖСК или ТСН. По объектам социальной сферы и прочим категориям клиентов – от их руководителей. Для удобства абонентов форму этого документа можно распечатать с официального сайта.

Поданная заявка подтверждает не только техническую готовность клиента к приему тепловой энергии, но и его согласие на выставление счета за потребление тепла с момента подключения. К заявке должны быть приложены паспорта готовности, двухсторонний акт технической готовности объекта к отопительному сезону, который свидетельствует о проведении промывки, гидравлических испытаний.

Заявки на подключение и отказ о принятии тепла принимаются с понедельника по четверг с 8.00-17.00, в пятницу с 8.00-16.00 по адресу: ул. Чернышевского, 52А в офисе Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Информацию о факте направления заявки и сроках включения отопления в конкретном МКД жители могут уточнить в своей управляющей организации.