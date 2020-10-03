Подведены итоги Всероссийского конкурса социальных видеороликов «Ничего особенного»

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Более 100 интересных и добрых роликов прислали ребята из разных регионов страны, от Калининграда до Дальнего Востока. Среди пяти основных номинаций две вышли в фавориты - много качественных, с глубоким замыслом работ прислали ребята в номинациях «Вместе лучше» и «Хочу творю, хочу вытворяю». А вот номинация «Когда я вырасту, я стану» - видеоролики, отражающие возможности профессионального развития и трудоустройства для людей с ограниченными возможностями, и номинация «Ставка на добро», где необходимо было показать важность участия в волонтерстве и благотворительности, остались практически незамеченными.Михаил Пелевин, режиссер программы «Как устроен мир» - «Рен-ТВ» и «Часовой» «Первый канал»:Хороший уровень видеороликов показали ребята в номинации «Вместе лучше». Здесь мнения жюри разошлись и высокие оценки получили сразу 7 работ. Оргкомитет конкурса принял решение наградить 7 победителей в этой номинации, так как все работы оказались достойными. Не оставили равнодушными членов жюри и видеоролики в номинации «Хочу творю, хочу вытворяю».Эльвира Алейниченко, руководитель Центра управления социальных инноваций GrantRafting:Победителями и призерами номинаций стали:Номинация «Ставка на добро»«Преодолевая стереотипы» (Дарья Деденко)«Твори добро» (Даниил Попов)«Дорогами добра» (Ева Кучина и благотворительный фонд «Дорогами добра ЯМАЛА»)«Работать волонтером здорово!» (Алена Шемятихина)«Выходные с пользой» (Ярослав и Ева Моторины, Софья Ковалевская)Приз зрительских симпатий - «Выходные с пользой» (Ярослав и Ева Моторины, Софья Ковалевская)Номинация «Вместе лучше»«С полуслова» (Полина Земляная, Марина Дуленко, Ева Лаптова, Ксения Ершова)«Я не одинок» (Тимофей Вороньжев, Денис Насаев, Виктория Вороньжева)«Мы вместе» (Марина Железцова, Полина Козлова, Руслан Баширов, Александра Жихарева)«Ничего особенного» (Егор Боровлёв, Алена Гусева, Анастасия Коляда)«Кто сказал что, я другая?» (Алиса Можейко, Лилиана Лебедева, Максим Дубинец)«Сказка про зайчика» (Алена Тупик, Федор Бурлаченко)«Верь в себя» (Ева Кучина)Приз зрительских симпатий - «Вместе Лучше» (Дмитрий Обухов)Номинация «Когда я вырасту я стану...»«С мечтой наравне» (Артем Галенцов)«Моя историей» (Владимир Сухов)«Лишние барьеры» (Егор и Тимофей Фроловы)Приз зрительских симпатий - видеороликом «Фермер» (Артем Подгорный).Номинация «Лучшие тусовки у нас на тренировке»:«Слышать и жить» (Сергей Городниченко)«Спорт для всех» (Благотворительный фонд помощи инвалидам «Благо Дари»)«Башкирские пираты» (Детская реабилитационная группа «Башкирские пираты»)«Я смогу!» (Андрей Леонов)«В следж хоккей играют настоящие мужчины» (Валерия Агула, Карина Бакитова)Приз зрительских симпатий - «Уральские тусовки» (Елена Колчина, Даниил Попов, Тимофей Жарников, Александра Комович, Максим Харисов, Иван Сальников, Алена Шемятихина, Динар Суфиянов)Номинация «Хочу творю, хочу вытворяю"«VERA» (Марат Коженков)«Мой брат очень любит музыку» (Тимофей и Никита Егоровы)«Мечта Лизы» (Людмила и Елизавета Самушковы)«Я еще и крестикам вышивать могу» (Артем и Анастасия Нищук)«Лучшая победа - победа над самим собой» (Даниил Шувалов «Лучшая победа - победа над самим собой»).Приз зрительских симпатий - «Я еще и крестикам вышивать могу» (Артем и Анастасия Нищук)Приз зрительских симпатий в номинации «Верю в удачу» - «Без границ» (Анастасия Столбова).Лариса Шкиль, редактор, телеведущая, руководитель «Студенческого ТВ» Красногорского колледжа.Никита Иванов, руководитель департамента благотворительных проектов ФОНБЕТ:НАША СПРАВКА:Конкурс проводился Детской следж-хоккейной лигой в партнерстве с Благотворительной программой Фонбет «Ставка на добро» с целью привлечения внимания общества к проблемам интеграции детей и подростков с инвалидностью в различные сферы жизни.