Подведены итоги Всероссийского конкурса социальных видеороликов «Ничего особенного»
Определены победители Всероссийского конкурса социальных видеороликов «Ничего особенного».
Более 100 интересных и добрых роликов прислали ребята из разных регионов страны, от Калининграда до Дальнего Востока. Среди пяти основных номинаций две вышли в фавориты - много качественных, с глубоким замыслом работ прислали ребята в номинациях «Вместе лучше» и «Хочу творю, хочу вытворяю». А вот номинация «Когда я вырасту, я стану» - видеоролики, отражающие возможности профессионального развития и трудоустройства для людей с ограниченными возможностями, и номинация «Ставка на добро», где необходимо было показать важность участия в волонтерстве и благотворительности, остались практически незамеченными.
Михаил Пелевин, режиссер программы «Как устроен мир» - «Рен-ТВ» и «Часовой» «Первый канал»:
- Затронута очень важная и животрепещущая тема: помощь людям и реализация человека в будущем. Но в этих номинациях не хватило интересной драматургии, продуманных визуальных решений, живых кадров с людьми и их эмоциями и призыва к действию для зрителей. Больше получились зарисовки. Такие темы не всем удалось раскрыть, а значит - это может стать точкой роста для продуманной работы и участия в конкурсе в следующем году».
Хороший уровень видеороликов показали ребята в номинации «Вместе лучше». Здесь мнения жюри разошлись и высокие оценки получили сразу 7 работ. Оргкомитет конкурса принял решение наградить 7 победителей в этой номинации, так как все работы оказались достойными. Не оставили равнодушными членов жюри и видеоролики в номинации «Хочу творю, хочу вытворяю».
Эльвира Алейниченко, руководитель Центра управления социальных инноваций GrantRafting:
- Теодор Шанин сказал как-то: «Нет ничего невозможного, только трудное». Глядя на ролики участников конкурса, в очередной раз убеждаешься в этом. И вроде бы каждый из них утверждает, что «ничего особенного», на самом деле, очень даже особенное уважение и восхищение вызывает вера героев роликов в себя, то, с какой открытостью они делятся своими переживаниями и достижениями, их готовность преодолевать трудности. Радует, что рядом с ними близкие, которые любят поддерживают, и много неравнодушных людей, убирающих видимые и невидимые барьеры, расчищая дорогу к их мечтам. Если говорить о конкурсной составляющей, хотелось бы пожелать участникам помнить, что их ролики – это сообщение миру, другим людям. Что именно вы хотите сообщить, к каким действиям призвать или какие взгляды изменить? Каким образом этого можно добиться лучше всего – какой сюжетных ход может помочь, какие визуальные решения будут лучшими, какие приемы можно использовать для усиления сообщения? Ничего особенного, в общем-то. Хотя ответы на эти вопросы помогут сделать «громче» то, что вы хотите сказать другим. И быть услышанными».
Победителями и призерами номинаций стали:
Номинация «Ставка на добро»
«Преодолевая стереотипы» (Дарья Деденко)
«Твори добро» (Даниил Попов)
«Дорогами добра» (Ева Кучина и благотворительный фонд «Дорогами добра ЯМАЛА»)
«Работать волонтером здорово!» (Алена Шемятихина)
«Выходные с пользой» (Ярослав и Ева Моторины, Софья Ковалевская)
Приз зрительских симпатий - «Выходные с пользой» (Ярослав и Ева Моторины, Софья Ковалевская)
Номинация «Вместе лучше»
«С полуслова» (Полина Земляная, Марина Дуленко, Ева Лаптова, Ксения Ершова)
«Я не одинок» (Тимофей Вороньжев, Денис Насаев, Виктория Вороньжева)
«Мы вместе» (Марина Железцова, Полина Козлова, Руслан Баширов, Александра Жихарева)
«Ничего особенного» (Егор Боровлёв, Алена Гусева, Анастасия Коляда)
«Кто сказал что, я другая?» (Алиса Можейко, Лилиана Лебедева, Максим Дубинец)
«Сказка про зайчика» (Алена Тупик, Федор Бурлаченко)
«Верь в себя» (Ева Кучина)
Приз зрительских симпатий - «Вместе Лучше» (Дмитрий Обухов)
Номинация «Когда я вырасту я стану...»
«С мечтой наравне» (Артем Галенцов)
«Моя историей» (Владимир Сухов)
«Лишние барьеры» (Егор и Тимофей Фроловы)
Приз зрительских симпатий - видеороликом «Фермер» (Артем Подгорный).
Номинация «Лучшие тусовки у нас на тренировке»:
«Слышать и жить» (Сергей Городниченко)
«Спорт для всех» (Благотворительный фонд помощи инвалидам «Благо Дари»)
«Башкирские пираты» (Детская реабилитационная группа «Башкирские пираты»)
«Я смогу!» (Андрей Леонов)
«В следж хоккей играют настоящие мужчины» (Валерия Агула, Карина Бакитова)
Приз зрительских симпатий - «Уральские тусовки» (Елена Колчина, Даниил Попов, Тимофей Жарников, Александра Комович, Максим Харисов, Иван Сальников, Алена Шемятихина, Динар Суфиянов)
Номинация «Хочу творю, хочу вытворяю"
«VERA» (Марат Коженков)
«Мой брат очень любит музыку» (Тимофей и Никита Егоровы)
«Мечта Лизы» (Людмила и Елизавета Самушковы)
«Я еще и крестикам вышивать могу» (Артем и Анастасия Нищук)
«Лучшая победа - победа над самим собой» (Даниил Шувалов «Лучшая победа - победа над самим собой»).
Приз зрительских симпатий - «Я еще и крестикам вышивать могу» (Артем и Анастасия Нищук)
Приз зрительских симпатий в номинации «Верю в удачу» - «Без границ» (Анастасия Столбова).
Лариса Шкиль, редактор, телеведущая, руководитель «Студенческого ТВ» Красногорского колледжа.
- Участники конкурса - очень талантливые и обладают исключительными способностями. За кадрами видеороликов остались непростая судьба ребят, истории многих преодолений и побед. В конечном счете, участие в подобных конкурсах, безусловно (и это уже неоднократно доказано), положительно влияет на развитие их творческих способностей, формирование новых навыков.
Никита Иванов, руководитель департамента благотворительных проектов ФОНБЕТ:
- Дорогие ребята! И товарищи взрослые! Если бы вы знали, как это тяжело – не иметь возможности поставить «пятёрку» каждому видеоролику, принявшему участие в нашем конкурсе! Как член жюри, я был вынужден ставить и другие оценки. И я их выставил. И отправил по назначению. А потом, я закрыл компьютер, вспомнил, что при закрытом компьютере – никакой я не член жюри, а просто Никита Иванов, и поставил вам всем, абсолютно всем – оценку, которую вы все заслуживаете: отлично! Потому что, нет среди вас победителей и проигравших! Вам вообще не подходит слово «проигравший», оно – не про вас. И как бы ни распределились призовые места, каждый из вас – лучший. Лучший среди лучших! Спасибо вам!
НАША СПРАВКА:
Конкурс проводился Детской следж-хоккейной лигой в партнерстве с Благотворительной программой Фонбет «Ставка на добро» с целью привлечения внимания общества к проблемам интеграции детей и подростков с инвалидностью в различные сферы жизни.