2 октября 2020 ПЯТНИЦА
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В онлайн-концерте ко Дню компании "РЖД" примут участие звезды российской эстрады

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В онлайн-концерте ко Дню компании "РЖД" примут участие звезды российской эстрады

В преддверии Дня компании ОАО "РЖД" на Приволжской железной дороге подготовлен онлайн-концерт, который будет транслироваться на четырёх региональных телеканалах: "Саратов 24", "Волгоград 24", "Астрахань 24" и "Россия-24" ГТРК "Саратов".

На концерте выступят лучшие творческие коллективы и вокалисты Приволжской железной дороги. В концертной программе прозвучат песни в исполнении звезд российской эстрады. Программа концерта, состоящего из вокально-танцевальных номеров, рассчитана на 1,5 часа. В заключительной части зрителей ждёт приятный сюрприз от организаторов.

На телеканале "Саратов 24" концерт покажут два раза: 2 октября в 20:25 и 3 октября в 12:00.

На телеканале "Волгоград 24" концерт покажут 2 октября в 19:30.

На телеканале "Астрахань 24" концерт покажут 3 октября в 22:00.

На телеканале "Россия 24" ГТРК "Саратов" концерт покажут в трёх частях (по 30 минут каждая). Показ первой части начнётся 4 октября в 14:30, второй – 5 октября в 21:00, третьей – 6 октября в 21:00.

Кроме того, с 4 по 6 октября посмотреть онлайн-концерт можно будет на официальном сайте Приволжской железной дороги.