В онлайн-концерте ко Дню компании "РЖД" примут участие звезды российской эстрады

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На концерте выступят лучшие творческие коллективы и вокалисты Приволжской железной дороги. В концертной программе прозвучат песни в исполнении звезд российской эстрады. Программа концерта, состоящего из вокально-танцевальных номеров, рассчитана на 1,5 часа. В заключительной части зрителей ждёт приятный сюрприз от организаторов.На телеканале "Саратов 24" концерт покажут два раза: 2 октября в 20:25 и 3 октября в 12:00.На телеканале "Волгоград 24" концерт покажут 2 октября в 19:30.На телеканале "Астрахань 24" концерт покажут 3 октября в 22:00.На телеканале "Россия 24" ГТРК "Саратов" концерт покажут в трёх частях (по 30 минут каждая). Показ первой части начнётся 4 октября в 14:30, второй – 5 октября в 21:00, третьей – 6 октября в 21:00.Кроме того, с 4 по 6 октября посмотреть онлайн-концерт можно будет на официальном сайте Приволжской железной дороги.