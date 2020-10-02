2 октября 2020 ПЯТНИЦА
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16:30 | 02 октября
Железнодорожный переезд в Красноармейском районе Саратовской области будет временно закрыт со 2 по 9 октября
16:00 | 02 октября
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15:49 | 02 октября
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13:16 | 02 октября
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Продолжается строительство объездной дороги у станции Сенная
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Продолжается строительство объездной дороги у станции Сенная

Новости
Продолжается строительство объездной дороги у станции Сенная

Продолжается строительство объездной дороги длиной 15 км у станции Сенная.

Инициатором строительства масштабной развязки стал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

У станции Сенная появится новая четырёхполосная дорога, путепроводы и мосты. К населённым пунктам сделают подъезды. Будут оборудованы остановки для автобусов и подземные переходы. Сдать объект планируют в 2021 году.

–Надеюсь, что в следующем году мы, наконец, избавимся от нового коронавируса, из-за которого уже были разрушены многие планы и, максимум через год, новый путепровод уже откроют, - выразил свое мнение электромеханик по обслуживанию лифтов ООО «Синергия — лифт» Олег Гузей. - Что и говорить, с его появлением облегчённо вздохнут не только местные жители, но и все, кто транзитом проезжает Сенную на автотранспорте.

– Я лично попадал в автомобильный затор в районе Сенной, потерял кучу времени, так что о пробках знаю не понаслышке, рассказал водитель МБУК «Натальинский центр культуры» Александр Горюнов. - Путепровод необходим, спасибо Вячеславу Володину, что не оставляет без внимания мнение рядовых граждан и продвигает наши интересы на федеральном уровне.