Продолжается строительство объездной дороги у станции Сенная

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Инициатором строительства масштабной развязки стал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.У станции Сенная появится новая четырёхполосная дорога, путепроводы и мосты. К населённым пунктам сделают подъезды. Будут оборудованы остановки для автобусов и подземные переходы. Сдать объект планируют в 2021 году.–Надеюсь, что в следующем году мы, наконец, избавимся от нового коронавируса, из-за которого уже были разрушены многие планы и, максимум через год, новый путепровод уже откроют, - выразил свое мнение электромеханик по обслуживанию лифтов ООО «Синергия — лифт» Олег Гузей. - Что и говорить, с его появлением облегчённо вздохнут не только местные жители, но и все, кто транзитом проезжает Сенную на автотранспорте.– Я лично попадал в автомобильный затор в районе Сенной, потерял кучу времени, так что о пробках знаю не понаслышке, рассказал водитель МБУК «Натальинский центр культуры» Александр Горюнов. - Путепровод необходим, спасибо Вячеславу Володину, что не оставляет без внимания мнение рядовых граждан и продвигает наши интересы на федеральном уровне.