Татьяна Гаранина провела экскурсию для саратовских журналистов по Новой сцене театра оперы и балета

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Как и было обещано министром Татьяной Гараниной, саратовские СМИ первыми увидели Новую сцену своими глазами, смогли оценить масштаб и качество проделанной работы и рассказать об этом саратовцам.- Наравне с нацпроектом «Культура» и саратовским цирком это - стройка года ! Здесь было именно строительство! - отметила Татьяна Анатольевна.НАША СПРАВКА:Театр переехал в здание бывшего заводского клуба – Дворца Культуры и Техники «Кристалл» (позже переименованный в ДК «Тантал»). Большой вклад в организацию и строительство ДК внес его первый художественный руководитель Янковский Николай Иванович, старший брат народного артиста России Олега Янковского. Как большой знаток организации театрального дела он построил одно из самых современных (для 80-х годов) зрелищно -концертных помещений. Зрительный зал в те годы был рассчитан на шестьсот мест и имел вращающуюся сцену подобно театральным.В 80-ые годы в ДК функционировало 20 коллективов художественной самодеятельности, ежегодно организовывались и проводились киносеансы, театрализованные праздники, тематические вечера, диспуты, встречи с артистами, концерты, спектакли.Последние годы ПАО «Тантал» работал в основном на оборонные нужды. Потеря военных заказчиков в 2019 году подкосила предприятие. Итогом стало банкротство предприятия. С 2015 года в ДК «Тантал» не проводились зрительские мероприятия. В 2017 году были отключены основные коммуникации здания.В связи с началом реконструкции здания Саратовского театра оперы и балета было принято решение о передаче ДК «Тантал» театру в качестве Новой сцены, репетиционной и творческой базы.- Мы взяли пустующее уже пять лет здание заводского клуба «Тантал» - рассказала Татьяна Гаранина.- Три года здание простояло без электричества, отопления, воды... Но выбора не было! Темпы строительства - стахановские! Меньше чем за полгода мы вдохнули в здание вторую жизнь - отремонтировали и заново перекрыли крышу здания, провели и подключили теплоэнергетические ресурсы. С нуля была построена оркестровая яма! Подобных прецедентов региональная культура не знала! Новый зал выстроен в виде амфитеатра, рассчитан на 414 мест и имеет акустику, достойную хорошей оперной площадки!Сейчас на Новой сцене театра не только строители. Начались репетиции труппы с адаптацией спектаклей к новой площадке.Сообщает пресс-служба министерства культуры Саратовской области.