2 октября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:30 | 02 октября
Железнодорожный переезд в Красноармейском районе Саратовской области будет временно закрыт со 2 по 9 октября
16:00 | 02 октября
Подведены итоги Всероссийского конкурса социальных видеороликов «Ничего особенного»
15:49 | 02 октября
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15:03 | 02 октября
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14:10 | 02 октября
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13:16 | 02 октября
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12:25 | 02 октября
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11:30 | 02 октября
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10:26 | 02 октября
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Сегодня пройдет техническая проверка системы оповещения населения

Новости


Сегодня, 2 октября 2020 года, с 10.00 до 11.00 пройдет техническая проверка системы оповещения населения Саратовской области.

С целью проверки работоспособности кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». После выключения электросирен по средствам радиовещания будут переданы речевые сообщения о проведении технической проверки.

В период проведения технической проверки средств оповещения населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, и прослушать сообщения, передаваемые оперативным дежурным Саратовской области.