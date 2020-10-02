Сегодня пройдет техническая проверка системы оповещения населения
Сегодня, 2 октября 2020 года, с 10.00 до 11.00 пройдет техническая проверка системы оповещения населения Саратовской области.
С целью проверки работоспособности кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». После выключения электросирен по средствам радиовещания будут переданы речевые сообщения о проведении технической проверки.
В период проведения технической проверки средств оповещения населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, и прослушать сообщения, передаваемые оперативным дежурным Саратовской области.