Саратовцы приняли участие в Межрегиональном онлайн-слете «серебряных» волонтеров

просмотров: 122

Первый заместитель министра труда и социальной защиты области Наталья Жуковская поприветствовала участников слета и отметила, что движение волонтеров старшего возраста в Саратовской области насчитывает почти полторы тысячи активистов.«На счету наших «серебряных» добровольцев – сотни добрых дел по оказанию помощи тем, кто в ней особенно нуждается – детям, инвалидам, пожилым людям, ветеранам. Молодому поколению есть, у кого учиться и с кого брать пример», - подчеркнула Наталья Васильевна.Она отметила наиболее активных представителей добровольческого движения благодарственными письмами министерства труда и социальной защиты. Кроме того, «серебряным» волонтерам были переданы памятные подарки.Участники волонтерского движения из Самары, Ульяновска и Волгограда рассказали об акциях, проведенных в регионах в Год памяти и славы. Среди них – исполнение волонтерами в честь Дня Победы песен военных лет, организация праздничных концертов под окнами ветеранов Великой Отечественной войны, танцевальные флешмобы.Саратовские волонтеры в свою очередь, поделились опытом реализации уникальных проектов. В их числе - работа студии телевизионного творчества пенсионеров «Интернет ТВ 60+» на базе Энгельсского комплексного центра соцобслуживания населения, экскурсии по «Тропе здоровья» для жителей при КЦСОН Перелюбского района, кукольный театр студии «Никогда не поздно играть в куклы» Балаковского района и другие.Напомним, поддержка «серебряного» волонтерского движения осуществляется с 2019 года в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.