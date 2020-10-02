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Саратовцы приняли участие в Межрегиональном онлайн-слете «серебряных» волонтеров

Новости


1 октября «серебряные» волонтеры Саратовской области, а также из Самарской, Ульяновской и Волгоградской областей встретились в дистанционном режиме. Первый межрегиональный онлайн-слет, посвященный Международному дню пожилых людей, собрал более 200 участников.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты области Наталья Жуковская поприветствовала участников слета и отметила, что движение волонтеров старшего возраста в Саратовской области насчитывает почти полторы тысячи активистов.

«На счету наших «серебряных» добровольцев – сотни добрых дел по оказанию помощи тем, кто в ней особенно нуждается – детям, инвалидам, пожилым людям, ветеранам. Молодому поколению есть, у кого учиться и с кого брать пример», - подчеркнула Наталья Васильевна.

Она отметила наиболее активных представителей добровольческого движения благодарственными письмами министерства труда и социальной защиты. Кроме того, «серебряным» волонтерам были переданы памятные подарки.

Участники волонтерского движения из Самары, Ульяновска и Волгограда рассказали об акциях, проведенных в регионах в Год памяти и славы. Среди них – исполнение волонтерами в честь Дня Победы песен военных лет, организация праздничных концертов под окнами ветеранов Великой Отечественной войны, танцевальные флешмобы.

Саратовские волонтеры в свою очередь, поделились опытом реализации уникальных проектов. В их числе - работа студии телевизионного творчества пенсионеров «Интернет ТВ 60+» на базе Энгельсского комплексного центра соцобслуживания населения, экскурсии по «Тропе здоровья» для жителей при КЦСОН Перелюбского района, кукольный театр студии «Никогда не поздно играть в куклы» Балаковского района и другие.

Напомним, поддержка «серебряного» волонтерского движения осуществляется с 2019 года в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.