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В Базарном Карабулаке завершено расследование уголовного дела об убийстве молодой женщины

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Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 26 июля 2020 года, в утреннее время, на 59-летняя жительница р.п. Базарный Карабулак Саратовской области вместе с мужем, приятельницей, сыном и его 33-летней сожительницей, расположилась в беседке на придомовой территории, где распивали спиртное. Безобидная просьба по бытовому вопросу, адресованная 59-летней хозяйкой жилища к снохе, вызвала у последней массу недовольства и оскорблений словами грубой нецензурной брани в адрес свекра и свекрови. Последняя, в это время резала ножом яблоки. Разозлившись на сноху, она нанесла ей удар ножом в область груди и потребовала, чтобы они вместе с сыном покинули территорию домовладения. Через непродолжительное время 38-летний сын вернулся домой и сообщил, что его сожительнице стало плохо на улице. Прибывшие по вызову медики, констатировали смерть 33-летней женщины.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной ее гибели стало проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева с повреждением легкого, сердца, сопровождающимся внутренним кровотечением.

Обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным органом собраны достаточные доказательства, подтверждающие совершение обвиняемой инкриминируемого ей деяния. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.