1 октября 2020 ЧЕТВЕРГ
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Дан старт региональному этапу VI Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»

Новости


Министерство экономического развития Российской Федерации сообщает о проведении VI Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». Конкурс входит в число флагманских проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Конкурс будет проходить с сентября 2020 года по февраль 2021 года в два этапа. Первый – региональный, второй – федеральный. При этом все проекты регистрируются на федеральном информационном ресурсе и отслеживаются оргкомитетом конкурса. Экспертная оценка осуществляется на единой платформе дистанционно и независимо.

Региональный этап, в рамках которого будут определены лучшие практики и методики решения социальных проблем, пройдет до 20 ноября 2020 года.

Принять участие в конкурсе могут коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации. Заявку можно подать на сайте https://konkurs.sprgsu.ru