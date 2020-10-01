Дан старт региональному этапу VI Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»

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Конкурс будет проходить с сентября 2020 года по февраль 2021 года в два этапа. Первый – региональный, второй – федеральный. При этом все проекты регистрируются на федеральном информационном ресурсе и отслеживаются оргкомитетом конкурса. Экспертная оценка осуществляется на единой платформе дистанционно и независимо.Региональный этап, в рамках которого будут определены лучшие практики и методики решения социальных проблем, пройдет до 20 ноября 2020 года.Принять участие в конкурсе могут коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации. Заявку можно подать на сайте https://konkurs.sprgsu.ru