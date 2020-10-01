Завершился областной семинар-практикум для руководителей студий декоративно-прикладного творчества «Изделия из природных материалов»

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Заявки на участие прислали 57 человек из 19 районов области и г. Саратова. Все участники получили возможность ознакомиться с новым видом декоративно-прикладного творчества – плетением из талаша (кукурузных листьев).Разнообразную и интересную программу занятия подготовила мастер декоративно-прикладного творчества села Генеральское Энгельсского муниципального района Самойлова Любовь Юрьевна. Семинар прошел в формате видеозаписи без очного присутствия слушателей.Мастер подробно рассказала об истории возникновения техники плетения из талаша, о доступности материалов и поделилась их рецептами окрашивания и хранения. В дополнение к основным приемам она показала, как можно выполнить разнообразные подставки для кукол, чтобы правильно оформить готовые композиции.Применяя полученные знания можно научиться изготавливать кукол в различных костюмах, менять образы и композицию фигурок. Желаем всем участникам создания ярких образов и успехов в освоении этого необычного вида творчества!