1 октября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 01 октября
Дан старт региональному этапу VI Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»
16:09 | 01 октября
В Саратове реконструировали 147 участков пешеходных зон
15:15 | 01 октября
Завершился областной семинар-практикум для руководителей студий декоративно-прикладного творчества «Изделия из природных материалов»
14:20 | 01 октября
В Саратовской области за три месяца зарегистрировались более 4800 «самозанятых»
13:21 | 01 октября
Решение о начале отопительного сезона приняли 35 районов Саратовской области
12:25 | 01 октября
Фестиваль «Укек»-2020 уже принял три тысячи посетителей
11:29 | 01 октября
В Саратове создана уникальная фотовыставка «Я в проекте «Старшее поколение»
10:38 | 01 октября
В Саратове 64 столичных троллейбуса готовят к выходу на маршруты
09:49 | 01 октября
С 1 октября перестанут дачные пригородные поезда в Саратовской области
09:00 | 01 октября
В селе Калмантай Вольского района заканчивается ремонт ДК
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Завершился областной семинар-практикум для руководителей студий декоративно-прикладного творчества «Изделия из природных материалов»

Новости


Завершился областной семинар-практикум для руководителей студий декоративно-прикладного творчества «Изделия из природных материалов», организованный Саратовским областным центром народного творчества имени Л.А. Руслановой.

Заявки на участие прислали 57 человек из 19 районов области и г. Саратова. Все участники получили возможность ознакомиться с новым видом декоративно-прикладного творчества – плетением из талаша (кукурузных листьев).

Разнообразную и интересную программу занятия подготовила мастер декоративно-прикладного творчества села Генеральское Энгельсского муниципального района Самойлова Любовь Юрьевна. Семинар прошел в формате видеозаписи без очного присутствия слушателей.

Мастер подробно рассказала об истории возникновения техники плетения из талаша, о доступности материалов и поделилась их рецептами окрашивания и хранения. В дополнение к основным приемам она показала, как можно выполнить разнообразные подставки для кукол, чтобы правильно оформить готовые композиции.

Применяя полученные знания можно научиться изготавливать кукол в различных костюмах, менять образы и композицию фигурок. Желаем всем участникам создания ярких образов и успехов в освоении этого необычного вида творчества!